Aún deambulan en Nuevo Laredo decenas de extranjeros quienes están en

espera de la entrevista para lograr el Asilo en los Estados Unidos, por razones

humanitarias.

Son el remanente de las caravanas migrantes centroamericanas que pudieron de

“cabeza” a las autoridades neolaredenses.

El Albergue Municipal, ubicado a corta distancia del Palacio Municipal,

prácticamente está vacío.

Durante la crisis migratoria, ese lugar llegó a tener cerca de un millar de

extranjeros.

Primero fue la oleada de cubanos, centro y sudamericanos así como

africanos.

Ahora son pocos los migrantes aspirantes al “sueño americano”.

Y lo peor del asunto es que la Casa del Migrante Nazareth permanece

cerrada luego de los casos positivos de Covid-19.

Entonces, los aspirantes a ”braceros” que se aventuran sufren las de Caín

para poder sobrevivir.

Lo que no se ha resarcido al gobierno municipal fue el gasto promedio de un

millón de pesos mensuales por concepto de manutención de los migrantes.

El Obispo neolaredense Enrique Sánchez Martínez también reporta la poca

disponibilidad del recurso económico para manutención de migrantes, emigrantes,

deportados y repatriados.

Y es que con la desaparición del Fondo Migrante, por obra y gracia de la 4T,

prácticamente el Instituto Tamaulipeco para Atención de Migrantes quedó

desprotegido.

Sobre la situación que priva en este organismo poco se sabe desde que

asumió el mando la ex diputada local panista Brenda Cárdenas.

Así las codas en “tiempos de coronavirus”.

SANCIONES.– En los últimos 20 días se registraron 103 casos positivos de

Covid-19 en Nuevo Laredo, de continuar ascendiendo la curva de contagios la

reactivación económica programada para el 1 de junio se dificulta, por lo que a nivel

estatal se analiza la posibilidad de que cada municipio tenga la facultad de aplicar

sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las medidas preventivas ante la

pandemia.

En la reunión virtual del Comité de Salud Municipal encabezada por el alcalde

Enrique Rivas, en la que participan directores de hospitales públicos y privados, el

jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Oscar González, presentó la gráfica en la que se

muestra el alza de casos positivos que se presentaron después de los festejos del

10 de mayo.

«El número sigue creciendo de manera alarmante y no es bueno. Aquí no se

ha colapsado el sistema de salud, pero si no ponemos atención y no acatamos las

disposiciones preventivas esta no se va a detener y será difícil reactivar el tema

económico», dijo el alcalde.

Rivas Cuéllar destacó que ya se valora la posibilidad para que los municipios

pasen a una fase de sanción a los ciudadanos que no acaten las disposiciones.

«Quienes no cumplan con el uso de cubrebocas, no respeten el programa del

doble no circula o que viajen más de tres personas en un mismo vehículo, podrían

recibir una sanción al no respetar las disposiciones que la Secretaría de Salud ha

emitido por diversos medios» mencionó el presidente.

AMLO Y FIDEICOMISOS.– A pesar de que científicos desaprobaron la

iniciativa de Morena que plantea la eliminación de los fideicomisos, entre ellos los

de ciencia, el Presidente dijo que éstos eran «entidades independientes» que se

manejaban «sin control».

La diputada Dolores Padierna presentó la iniciativa que propone la

eliminación de 44 fideicomisos, para que el Gobierno federal tuviera recursos para

«hacer frente a la pandemia».

Dos días después, el diputado Mario Delgado declaró que el proyecto se

congelaba, para abrir un diálogo con algunas dependencias del gobierno federal y

los diversos sectores involucrados.

Los gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y de Baja California

Sur, Carlos Mendoza Davis, pidieron al presidente de la Junta de Coordinación

Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que se reconsidere la

desaparición de los fideicomisos como el del Fondo de Desastres Naturales

(Fonden).

En una reunión virtual, Mendoza Davis, en su calidad de presidente de la

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Astudillo Flores, designado

presidente de la Comisión de Protección Civil de esta agrupación, expusieron a

Delgado que el Fonden se creó como una necesidad de las entidades afectadas por

fenómenos naturales como sismos, terremotos y huracanes para acceder a

recursos extraordinarios que les permita restablecer sus condiciones de normalidad.

Delgado Carrillo explicó que no van a dictaminar la iniciativa que extingue

fideicomisos hasta evaluar con los diferentes sectores si la mejor manera de

administrar los recursos es mediante el fideicomiso, entre ellos el del Fonden.

La propuesta de desaparición del Fonden, y otros 43 fideicomisos, la

presentó la diputada Dolores Padierna.

MUSEOS.- En carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López

Obrador y con copia para los diputados Mario Delgado, Sergio Mayer y Marivel

Solís, el Frente Pro Museos solicitan el apoyo urgente del Estado Mexicano para

Integrar en el Plan de Emergencia diseñado por el Ejecutivo para enfrentar la crisis

y pandemia actual, un paquete de apoyo económico para los museos y otras

instituciones culturales nacionales, tanto gubernamentales como no

gubernamentales. …Y PUNTO.

Correos:

primitivo@primitivolopez.com

primitivonoticias@gmail.com

Web: www.primitivolopez.com

Facebook: primitivo.lopez@facebook.com

Twitter.com/primitivo lopez