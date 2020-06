La historia de la humanidad es prolífica en ejemplos de cómo se manejan las

masas a través del miedo y la duda, en su libro psicología de masas del fascismo

el psicólogo Alemán favorito de Hitler Wilhelm Reich es muy claro al describir

como se maneja a las masas a través de tres instituciones, la Familia, La religión y

el Estado.

Esto a mediados del siglo pasado operaba perfectamente, las leyes estaban

hechas para proteger a la familia, era super difícil divorciarse si no había causales

de divorcio, aún la iglesia tiene sus reglas de que hasta que la muerte los separe,

la infidelidad estaba penada, la homosexualidad te llevaba al infierno y el mismo

Estado te recluía por faltas a la moral.

La sedición como la llevan los golpistas actuales era penadisima con ley fuga, la

traición a la patria se castigaba con pena de muerte, eran formas de control social,

hay un libro que recomiendo; Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y

Montesquieu de Maurice Joly, donde se habla de la creación de muchos partidos

para quitar fuerza a los opositores, el control de la prensa, el engaño a través de

las creencias y formas de gobernar a través del miedo y la duda.

Lo acontecido en los Estados Unidos en Minneapolis donde un policía blanco

usando barbarie policiaca sega la vida de un afroamericano de nombre George

Floyd, acusado de haber pagado con un billete falso, que a la postre resultó

verdadero, demuestra el grado de enajenación y terror en que se tiene sometida a

la sociedad americana, donde los Derechos Humanos sólo cuentan para los

poderosos donde el racismo y xenofobia hace presa de sus cuerpos policiacos.

“La forma como murió no tiene sentido”, afirma Harris uno de los amigos de

Floyd que lo acompañaba el día de su muerte, agregó;

“Rogaba por su vida. Suplicaba por su vida. Cuando te esfuerzas tanto por confiar

en este sistema, un sistema que sabes no está diseñado para ti, cuando

constantemente buscas justicia por medios legales y no puedes lograrla, entonces

comienzas a hacer justicia por tu propios medios”.

Ahora el sistema policial y de justicia tiembla, las manifestaciones que se realizan

en 50 ciudades de la Unión Americana a pesar de la pandemia son

espectaculares, ciudadanos de todas las razas han hecho causa común, buscan

acabar con el sistema policiaco a que son sometidos, porque a diferencia de

México y otros países de Latinoamerica, el ciudadano Estadunidense no es libre ni

en su casa, hasta donde llega la policía y te mata aduciendo defensa propia.

Lo cierto es que los protocolos de actuación de las policías están fincados en la

seguridad del agente y de los ciudadanos olvidando el debido proceso violentando

los derechos humanos que establece La cuarta enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos protege dos derechos fundamentales: el derecho a la

privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria. La pesquisa es el

procedimiento en el que un funcionario o agente del gobierno viola una expectativa

razonable de privacidad.

La muerte de Floyd y el abuso insensible del policía de apellido Chauvin que

mantuvo su rodilla por 8 minutos sobre el cuello de la víctima incrimina a todos los

policías presentes y demuestra la cobardía de los ciudadanos que no protestaron

porque están muy adoctrinados para la obediencia ciega, limitándose a filmar.

La reacción ciudadana es entendible, la cuarentena prolongada y la irritación de

carecer de empleos los ha vuelto a la cruda realidad, son ciudadanos como el

resto del mundo, no son la mejor nación como se les ha hecho creer y también

padecen carencias que se agravarán de no cesar esta pandemia.

El internet ha hecho lo suyo, en la década de los 80s me sorprendía que muchos

estadunidenses padecían incultura e ignoraban donde quedaba México, ahora

basta meterse a Google y hasta un niño de kínder te dará información.

El centro de la pandemia mundial son los Estados Unidos, las disputas de su

presidente con el resto del mundo no abonan en nada, también quedaron

obsoletas las guerras como forma de ganar popularidad, a ningún ciudadano

racional le interesa lo que pase con otras naciones, sufren en carne propia el

encierro, la pérdida de empleo y claustrofobia, está en peligro la reelección y eso

los demócratas lo saben.

Trump abrió un frente con las redes sociales Facebook, Twitter y Google propuso

hacer modificaciones a la ley que les obligará a dejar las publicaciones de los

usuarios sin vetarlas, porque; «cuando las grandes y poderosas compañías de

redes sociales censuran las opiniones con las que no están de acuerdo ejercen un

poder peligroso». En parte tiene razón porque esas compañías trabajan para

poderes fácticos y te censuran.

Sin embargo los hackers de Anonymus ya hicieron de las suyas y muchas cuentas

fueron exhibidas incluidas las del presidente, probable coincidencia, por lo que se

debe ordenar revisar los protocolos de actuación de sus cuerpo policiacos

buscando la seguridad de las personas no la de los policías, el enemigo potencial

está en casa, más vale asegurar al tigre