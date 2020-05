CDMX, México, 07 de Mayo 2020. Tajante. A pesar de que consideraría un gran reto dirigir a la selección mexicana, el actual estratega de los Pumas, Míchel González se sincera y cree que no tendría una oportunidad debido a que Gerardo ‘el Tata’ Martino hará un excelente trabajo en el próximo Mundial lo que lo llevaría a quedarse ‘de por vida en el Tricolor.

«Creo que en el próximo Mundial, México va a estar bien con Martino, por lo cual va a ser imposible que cuenten conmigo porque seguramente el Tata va a estar de por vida en la selección o el tiempo que él quiera«, confesó en entrevista.

A su vez, Míchel dio su punto de vista de la selección mexicana, un reto para él en caso de que se diera una oportunidad para dirigirla.

«Es una una selección que me agrada, al igual que cuando estaba en Grecia, la selección griega era una que me gustaba, porque es una selección con muy buenos jugadores, con un fútbol muy organizado al igual que el fútbol mexicano y que no ha pasado nada en un gran acontecimiento, entonces es un reto,pero con muy buenos futbolistas», sentenció el estratega ibérico.

En otros temas, Míchel habló de sus futbolistas, en especial, del contención Andrés ‘el Lobo’ Iniestra quien, para el estratega, tiene nivel para jugar en Europa.

«Es un jugador que tiene las cosas muy claras, deportiva y personalmente. De contención fijo, es el que mejores números da. Es un jugador que tácticamente en el aspecto defensivo no hay que recordarle las cosas, se acoplaría perfecto a un equipo (europeo) de buen nivel«, culminó.