Los Angeles, Estados Unidos, 06 de Mayo 2020. El canterano del Barcelona, Jonathan dos Santos, tiene claro lo que le gustaría hacer cuando termine su carrera en el fútbol y contrario a lo que muchos pensarían como la mayoría de los exfutbolistas, que es entrenar o formar parte de una cadena televisiva, ‘Jona’ quiere trabajar en la industria de la moda.

«La verdad, no me veo en el soccer después del retiro. No soy una persona que me guste verlo e intento salirme. No me gusta pensar sólo en fútbol. Sí es lo primero en lo que pienso, pero hay otras cosas que me alimentan, como el tema de la moda», dijo en una entrevista.

El menor de los dos Santos continuó:«Estoy pensando en eso, dedicarme a algo de ello y (David) Beckham y (Hidetoshi) Nakata me inspiran. No quiero ser modelo, lo que me interesa es construir mi propia marca y acercarme también al mundo de la relojería. Soy muy seguidor de Rolex y Audemars Piguet y me encantaría aprender más».

La vida en LA y en la MLS

La moda no fue el único tema tocado por Jonathan, quien también se dio tiempo de compartir cómo ha sido su vida en la MLS y el LA Galaxy.

«En Los Ángeles me he sentido como en casa y después de estar mucho tiempo fuera tengo a mi familia cerca y estoy feliz. Desde que llegué a la MLS ésta ha crecido muchísimo en todos los sentidos y hoy están fichando algunos jugadores jóvenes, de experiencia y también entrenadores de renombre y habrá más competencia. En cuatro o cinco años nos llevará a tener una de las mejores ligas».

Finalmente, dejó un mensaje directo: «Los periodistas que dicen que perdemos el tiempo, lo hacen nada más por joder. Al final ven con sus propios ojos la transformación. Los equipos te tratan muy bien, la infraestructura es espectacular y es una liga cosmopolita con jugadores latinos, de Europa y de otras partes del mundo, lo que la hace balanceada, atlética y de calidad».