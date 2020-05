Ante el riesgo de contagio de coronavirus, cada vez más personas sienten temor de salir a las calles. No es de extrañar que pedidos a domicilio y compras en línea hayan aumentado en los últimos meses. El objetivo: no salir de casa. Aunque no debemos ver el COVID-19 como algo bueno, sin duda el comercio electrónico se ha visto beneficiado por su presencia a nivel mundial.

Más consumo en línea: oportunidades para plataformas reconocidas

Adquirir productos por internet siempre ha sido una buena opción, pero no todos lo habían visto de esta manera hasta hoy. La crisis sanitaria que vivimos junto con el aislamiento obligatorio nos llevó a buscar nuevas formas de generar ingresos, pero también de consumir. Ese es precisamente el caso de las compras en línea.

Se calcula que en lo que va de año, las compras en línea han aumentado en un 55,5%, solo en México. Más personas han optado por esta vía de consumo, y así lo revela el segundo informe del año sobre el impacto que tiene el COVID-19 sobre las ventas online.

Personas que llevan mucho tiempo comprando por internet ahora han optado por adquirir incluso productos de primera necesidad por esta vía. Así es como el sector de alimentos y supermercados se han visto beneficiados por abrir sus sitios online para servicios en México.

Plataformas ya antiguas han cobrado más valor en el país. Ese es precisamente el caso de AliExpress México. Aunque ya contaba con gran aceptación de parte de los mexicanos, hoy se considera una de las principales plataformas de consumo del país. La razón es que ofrece una gran variedad de productos que no encontramos en cualquier lugar.

Comprar en AliExpress te permite adquirir productos directamente de China. Aunque algunas personas sienten escepticismo hacia este país, la entrega de todos los paquetes cumple con todo los protocolos de higiene y prevención del coronavirus. De manera que puedes seguir consumiendo sin miedo al contagio del coronavirus.

En general, las plataformas de consumo han tenido un crecimiento de ventas nunca antes visto. Y es que no solo la sección de hogar y jardín ha aumentado sus ganancias. El ámbito electrónico también ha visto un crecimiento en sus ventas. Y todo lo consigues en AliExpress.

Beneficios de comprar en línea

Plataformas de consumo online como AliExpress te permiten obtener todo lo que quieras directamente desde tu casa. Solo tienes que ingresar en el sitio y hacer un pequeño registro gratuito. A partir de que inicias sesión, tienes a tu alcance incontables opciones para comprar. Todos los proveedores han sido evaluados previamente y cuentan con excelente reputación en el sitio. Por supuesto, la opinión de otros clientes es fundamental para elegir bien.

No tienes que salir de casa y exponerte al virus si compras lo que necesitas en línea. Por ejemplo, si quieres redecorar tu casa en estos tiempos de aislamiento, lo mejor es que hagas tus compras en línea. No solo hay más variedad de productos sino también tienes la opción de elegir el vendedor. Entonces, en vez de estar caminando de tienda en tienda, solo tienes que hacer clic en un producto de tu interés.

La ventaja es que tienes a tu alcance una descripción completa de cada producto. De manera que puedes conocer previamente si es exactamente lo que estás buscando. Además, puedes consultar con el proveedor aspectos que no se mencionen en la caja de descripción.

No me gusta lo que compre

Eso nos pasa con mucha frecuencia. En una tienda física se hace más fácil determinar si el producto es lo que necesitas, así como puede evaluar su aspecto con solo tenerlo en la mano. Sin embargo, cuando compramos en línea corremos el riesgo de que no nos guste una vez que ha llegado a nuestro domicilio. ¿Qué podemos hacer?

En AliExpress cuentas con la posibilidad de hacer una devolución del producto y recibir tu dinero de vuelta si el producto no cumple con tus expectativas. Por supuesto, el proceso no es igual si la tienda estuviera en el país. Tendrás que ser paciente para que el producto llegue a las manos del proveedor y pueda hacer el proceso de devolución como lo indica la empresa. Por eso, lo mejor es asegurarte antes de hacer clic en Comprar que eso es lo que estás buscando y necesitas.