LAREDO, Texas, 21 de mayo.- Agentes de la Patrulla Fronteriza recuperaron

múltiples armas de fuego robadas en dos incidentes separados que ocurrieron cerca

de Laredo.

El primer incidente ocurrió cuando un agente asignado a la Estación Sur de

Laredo, con la asistencia del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS),

se encontró con un auto sedán plateado al costado de la carretera en la autopista

US 83, cerca de Mangana-Hein Road en el sur de Laredo.

Cuando se hizo contacto con el conductor, tanto el agente de DPS como el

agente observaron varias armas de fuego en el asiento trasero del vehículo.

Una verificación posterior de los registros de las armas de fuego condujo al

descubrimiento de que uno de ellos, un rifle, había sido reportado como robado.

El conductor, un ciudadano de los Estados Unidos, fue puesto bajo arresto

por el agente de DPS que también tomó la custodia del vehículo y las otras armas

de fuego, en espera de una mayor investigación.

El segundo incidente ocurrió cuando los agentes asignados a la estación de

Hebbronville (HEB) encontraron un SUV blanco en el puesto de control 1017 de

Farm to Market Road (FM).

Se determinó que el conductor del vehículo era un ciudadano mexicano que

reclamaba la residencia legal, pero no podía presentar sus documentos de

inmigración.

Fue derivado a una inspección secundaria donde una búsqueda posterior del

vehículo condujo al descubrimiento de varias armas de fuego en la parte trasera del

SUV.

Las revisiones de los registros de las armas de fuego revelaron una pistola

que había sido reportada como robada.

El conductor del vehículo fue arrestado y transportado a la Estación HEB en

espera de una investigación por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Jim

Hogg. [