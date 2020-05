Seguro que si le digo que inicialmente me referiré a Guadalupe Contreras Ramos,

nacida en 1954, no tendrá idea de quién hablo. Pero si digo que me referiré a Lupita

D’Alessio, la cantante y actriz mexicana, será otra cosa, aunque… es la misma persona.

Titulo el espacio de hoy con el nombre de una canción interpretada por la

tijuanense Lupita D’Alessio, del álbum del mismo nombre que triunfó en 1988 y cuya

melodía tiene una duración de 4 minutos 11 segundos que pegó y pega fuerte a… los

mentirosos cuyo estribillo cito:

“Tú me enamoraste a base de mentiras… mentiras; Tú me alimentaste siempre de

mentiras… mentiras; Qué estúpida que siempre te creí; Mentiras… mentiras; Que me

queman como fuego; Mentiras… mentiras Que se clavan en mi pecho; Mentiras…

mentiras; Que me matan que se ríen de mi…”

La cita textual se relaciona con un tema presidencial, cuyos partidarios mucho

insistieron en su mentira de bajar el precio de la gasolina -ahora bajó, por precios

mundiales- y lo mismo sucedió en el tema de impuestos.

Hay indicadores que en el tema de la Pandemia parece también tiene relación con

la canción de la D’Alessio, por los números que no cuadran… pero también los hechos

de hoy contradicen las promesas falsa de no subir impuestos, cuando se anuncia que a

partir del primero de junio, el precio de Netflix y servicios afines será 16% más caro.

Las empresas aseguran que el alza de precios no es porque hayan subido los

costos, sino por las nuevas tarifas hacendarias de la 4T cuando incorporan el Impuesto

al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales en el país.

La iniciativa de ley fue determinación de nuestros representantes en el Senado de

la República, según registro de diciembre del 2019, cuando aprobaron gravar con el

16% de IVA, igual que al resto del comercio físico, las plataformas de servicios y venta

de productos digitales como Netflix, Uber y Mercado Libre y empresas similares -que

no farmacias-.

Quienes tuvimos el privilegio de ir a la escuela, no terminamos de entender si es

que es posible que haya empresas tan longevas como Mercado Libre, que hayan nacido

sin pagar impuestos y ahora el gobierno de la Transformación le endilga el impuesto en

cuestión. Como diría el personaje de Eugenio Derbés… “¡Que alguien me explique!”

Empresas como Netflix inició la notificación a su muy larga lista de usuarios, por

lo que la factura de junio del 2020 ya se verá aumentada en el porcentaje acordado

desde diciembre pasado.

La empresa treaming que maneja Netflix, aclaró que las suscripciones que tengan

el plan básico de sus servicios, ellos absorberán la mitad del IVA, por lo que el usuario

solo deberá pagar 8% extra, es decir 10 pesos más al costo original.

Otras empresas como las plataformas de movilidad tipo Uber o Didi, así como los

comercios y actividades varias en línea, hasta el cierre de esta columna, no hay registro

alguno ni de avisos a los usuarios de este tema.

Quienes saben del tema, aseguran que países europeos han implementado el cobro

de impuestos por este tipo de servicios por internet, por lo que esto ha servido de

referente a los senadores en la recaudación hacendaria, chocando de frente con las

promesas de campaña.

Finalmente, en un cambio muy radical de tema le comento que una empresa

denominada Net Credit hizo un raro estudio sobre los apellidos raros y más populares

en Latinoamérica y de ello da cuenta el siguiente reporte curioso.

En Ecuador: García; Perú Quispe; en Argentina, Chile, Venezuela, Paraguay:

González; Uruguay, Panamá y Costa Rica: Rodríguez; Bolivia, Mamani; Colombia,

Dominicana y Cuba: Rodríguez; Surinam Lin; Brasil Da Silva; Guyana Parsaud;

Honduras, México y El Salvador: Hernández; Finalmente, Nicaragua López.

Si usted pensaba que en México de los apellidos más populares era López o Pérez,

confieso que nos equivocamos, aunque los Hernández es un apellido que compartimos

con dos países más: Honduras y El Salvador.

Cierro esta columna con el recordatorio de la nueva campaña del COVID-19 y

que tiene la reprobación presidencial: “¡No chingue a su Madre, este 10 de mayo,

quédese en casa!”