CDMX, México, 08 de Mayo 2020. Tras darse a conocer que España y Alemania regresarán a la actividad pese a la crisis del coronavirus, Guillermo Ochoa mandó un contundente mensaje a las autoridades y directivos de la Liga MX, solicitando que, si el balompié mexicano busca regresar a la actividad, se realicen los protocolos suficientes para garantizarle seguridad al jugador.

«Yo creo que de entrada los clubes buscarían la forma de tener ese distanciamiento, porque de nada sirve que nos cuidemos y regresando se tire todo lo que hemos ganado. Más allá de futbolistas somos personas y queremos cuidar a nuestra familia y gente. Yo creo que la federación junto con el gobierno deben tener los cuidados adecuados para realizarnos a todos las pruebas necesarias antes de cada concentración como se hace en España o Alemania», mencionó el guardameta mexicano en conferencia virtual.

«No importa a que hagas o a que te dediques y yo creo que la federación nos van a cuidar»

Más allá del deseo que se tienen por regresar a las canchas, el arquero de las Águilas no estaría dispuesto a poner en riesgo su salud y la de sus familiares, es por eso que en caso de no recibir los tratamientos adecuados, estaría dispuesto a levantar la mano en busca de salvaguardar la integridad de sus compañeros.

«No sería válido que nos expongan por jugar fútbol. No importa a que hagas o a que te dediques y yo creo que la federación nos van a cuidar y espero que lo hagan porque sería algo importante, y si no lo hacen, nosotros los jugadores tendríamos que hacer un llamado a que si lo hicieran», dijo.

«Es un compromiso personal, yo tenía el compromiso de hacerlo de la mejor forma, las expectativas que tiene la gente de mí es porque yo he puesto el listón ahí y no me puedo exigir menos de eso. La vara tiene que estar ahí y por eso me exijo siempre a querer más, a luchar más. Soy de casa y llevo la sangre americanista y hay que predicar con el ejemplo, quiero seguir manteniendo el listón en lo más alto y sé que puedo seguir dando mucho en América. Nunca me he relajado y no lo pienso hacer», terminó