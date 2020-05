Matamoros, Tamaulipas, 30 de Mayo de 2020.- En sesión extraordinaria de Cabildo celebrada este sábado, la mayoría de los integrantes del Cabildo manifestaron su voto de confianza al alcalde Mario Alberto López Hernández para que continúe el proceso de compra de 5 mil luminarias, lo que se hará sin endeudamiento al pueblo de Matamoros y conforme al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020.

Este proceso de compra de luminarias se inició hace unas semanas en pleno cumplimiento con

la Ley de Adquisiciones para el Estado de Tamaulipas y sus Municipios, sin embargo

atendiendo una petición de un grupo de regidores se realizó la reunión extraordinaria de

Cabildo en donde se expusieron diferentes puntos de vista.

Finalmente la mayoría de los integrantes del Cabildo y tras escuchar los argumentos del

alcalde Mario Alberto López Hernández ocupado en atender la demanda ciudadana sin

endeudar al Ayuntamiento de Matamoros, dieron su voto de confianza para que se concluya el

proceso de compra, esto en sesión privada en cumplimiento a los protocolos sanitarios por

COVID-19.

El segundo síndico, Isidro de Jesús Vargas Fernández, secretario en la Comisión de Hacienda,

Presupuesto y Gasto Público se dirigió a los integrantes del Cabildo para explicar que el

órgano de gobierno facultó al Comité de compras en términos de la ley para lanzar la

convocatoria de licitación pública nacional.

En ese sentido puntualizó que revisó a detalle el proceso de licitación y verificó que todo esté

dentro del marco de ley, por este motivo indicó será el 16 de junio cuando estemos firmando el

contrato con la empresa que será proveedora de las 5 mil luminarias.

“Si hubiéramos encontrado que falta algún documento o algún requisito en este proceso de

licitación no habríamos avalado, porque es mi obligación vigilar el estricto cumplimiento de todo

interés municipal.

Tengan la seguridad que he vigilado y la licitación se lleva a cabo en cuanto al proceso, de

acuerdo a la ley no hay afectación a la hacienda municipal para el 2020 y recordar que el

presupuestos de egresos aprobamos 44 millones de pesos para ejercer en el año fiscal 2020

para acciones como esta que permitirán dar respuesta a la demanda ciudadana” agregó.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Cristina

Bocanegra Jaramillo, manifestó su interés de que el Ayuntamiento dé respuesta satisfactoria a

las demandas del pueblo de Matamoros.

Aquí lo importantes es atender el llamado de los ciudadanos; tenemos reportes de 7 mil

ciudadanos que requieren una lámpara en su cuadra o en su colonia y con esta compra

estaremos en posibilidades de atenderlas, añadió.

Los regidores David Alfonso Bedartes y Rommel Araín Delgado Chavira, presidentes de las

comisiones de Bienestar Social y Educación, respectivamente, también argumentaron que en

los recorridos por las colonias de Matamoros los ciudadanos han planteado la necesidad de

contar con más iluminación en las colonias.

Por eso consideramos que urgente esta compra, porque más que las palabras urgen las

acciones y dar respuesta al pueblo de Matamoros, expresó, Delgado Chavira.