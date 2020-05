Matamoros, Tamaulipas, 18 de Mayo de 2020.- El alcalde Mario Alberto López Hernández declaró este lunes que los índices de la pandemia del COVID-19 indican que no es momento de la relajación social porque Matamoros sigue en etapa crítica de contagio, motivo por el cual anunció que el Estado y el Municipio fortalecerán

las acciones encaminadas a convencer a los matamorenses a que deben evitar la movilidad.

Entrevistado al término de una reunión que sostuvo con funcionarios del Gobierno del Estado,

para analizar estrategias a implementar para mitigar los casos de coronavirus, el Presidente

Municipal manifestó que el índice de casos de contagio es ascendente y esto pudiera

atribuirse a que mucha gente sigue en las calles de la ciudad..

Indicó que a través de los medios de comunicación se fortalecerá la campaña para exhortar a

población a la importancia de que debe acatar las recomendaciones del aislamiento, la sana

distancia y moverse lo menos posible en centros comerciales, mercados, parques, plazas

públicas, entre otros.

Refirió que la citada campaña incluirá mensajes fuertes, que lleven a los ciudadanos a

reflexionar de la gravedad que representa la pandemia que hasta este lunes en Matamoros

registraba 262 casos positivos y 24 defunciones.

Necesitamos que la ciudadanía atienda las indicaciones porque aún estamos en una etapa

crítica de alto contagio, afirmó el Presidente Municipal al convocar a los matamorenses a que

cuiden a su familia y particularmente a las personas de la tercera edad, no exponiéndolas al

contagio.

El problema lo tenemos en la movilidad, la gente sigue moviéndose, la mayor parte de las

familias de Matamoros está haciendo caso a las recomendaciones, sin embargo aquellas que

no lo hacen son las que un momento dado se contagian y transmiten el contagio a otras

personas.

López Hernández mencionó que con el apoyo de las autoridades federales, entre ellas,

Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Federal, así como también con la Estatal,

Seguridad Pública y Tránsito Local se continuarán los operativos en las vialidades y puntos de

mayor aglomeramiento.

Lo anterior para seguir insistiendo con la ciudadanía en el cumplimiento de los protocolos de

salud y en forma particular de que debe quedarse en casa, sino tiene actividad esencial por

realizar.