Enfermo México está,/

por la falta de empleo;/

en esto yo no bromeo/

¿qué es lo que seguirá…?

Cifras nada alentadoras/

para el futuro inmediato;/

con desempleo ingrato/

e historias desgarradoras…

No se descubre el hilo negro ni el agua tibia al asegurar que antes de la pandemia por el Covid-19, nuestro país no estaba viviendo su mejor momento.

Las cifras de muertos, resultado de una violencia a la que se quiso combatir con “besos y abrazos” o con “fuchis y guácalas”, está ahí para quien guste echarle un vistazo.

En economía, las cifras proyectadas para finales del presente año (antes del Covid-19), demostraban que pensar en un crecimiento aceptable era completamente inútil; ¡nos iba a ir mal!

Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se estaban creando en el país tres mil 225 empleos formales por día, desde el inicio del presente año.

El propio IMSS tomó como fecha referente el 18 de marzo, como la “hora cero”, desde que la pandemia mundial por Covid-19 llegó a nuestro país para lo siguiente:

Todos sabemos que las medidas de sana distancia y aislamiento social provocaron el cierre de empresas, la cancelación de clases presenciales y actividades no esenciales; estas medidas golpearon de forma inmisericorde nuestra —de por sí— dañada economía.

Desde el 18 de marzo el IMSS ha contabilizado la pérdida de empleos y asegura que son 17 mil 676 fuentes laborales los que se han extinguido, en promedio y de forma diaria, a la fecha.

El IMSS también dice que había 20 millones 459 mil 241 trabajadores formales registrados hasta la “hora cero” y para el 28 de abril sólo 19 millones 752 mil 186, es decir se perdieron 707 mil 55 chambas en nuestro país.

Expertos en análisis laboral, en el ámbito nacional, proyectan que podrían perderse desde los 900 mil hasta los dos millones más de empleos algo que provoca un gélido ambiente.

Faltan las estimaciones de los empleos informales, otro rubro que también impactó la pandemia. En la informalidad están seis de cada diez trabajadores del país.

La realidad a la que ya se está enfrentando la fuerza laboral de México es triste y falta otra todavía peor: la desesperación; imposible no desesperarse al no llevar el pan a la mesa.

Antes del Covid-19 conseguir un empleo era demasiado difícil, ahora lo será más si tomamos en cuenta que comercios y empresas cerraron y tal vez nunca vuelvan a operar en un futuro inmediato.

Antes del Covid-19, la ola de violencia en México era un factor importante en el cierre de comercios, principalmente los que operaban en horas de la noche.

Ahora con cierres permanentes por la pandemia, el desempleo se agudizará y para miles de mexicanos laborar en “empresas” que operan fuera de la ley sería una opción, motivados por la desesperación de llevar comida a sus mesas.

Las cosas no marchaban bien en México antes del Covid-19 y están empeorando. Tampoco se vislumbra nada halagüeño en lo laboral para lo que resta del año, ¡ojalá me equivoque!… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, no todos están de acuerdo en seguir dándole protección al director de la Comisión Federal de Electricidad, MANUEL BARTLETT DÍAZ… Diputados federales y senadores ya no soportan el daño que le hace BARTLETT a la Cuarta Transformación y de paso al partido, ya que resta eco al cántico del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sobre la lucha contra la corrupción… Comentan que los ventiladores mecánicos chafas y caros fue la gota de derramó el vaso entre los legisladores morenistas y más en aquéllos que no tienen ningún compromiso con él… Se advierte que el financiamiento que BARTLETT dio a la campaña presidencial de LÓPEZ OBRADOR ya tiene fecha de caducidad y con ello se agotaría la protección… ¡Ay ojón!

~~¿Y LA ALIANZA PRI-MORENA?- Por cómo se ha dado la relación entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, resulta demasiado falsa la versión de que había una “alianza apalabrada” entre el partido tricolor y el Movimiento de Regeneración Nacional… Es cierto, estos no son tiempos electorales como para pregonar un acuerdo verbal de ir de la mano por los senderos proselitistas, pero resulta evidente que ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS ha recibido puros desprecios a cambio de la pasividad y silencio que ha observado desde la trinchera de la oposición… Parece que para el presidente LÓPEZ OBRADOR, para la 4T y para Morena, el dirigente nacional del PRI, también llamado “Alito”, no existe… ¡Upsssss!

~~PROMUEVE RIVAS REACTIVACIÓN COORDINADA.– El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, llevó a cabo una reunión virtual con PETE SÁENZ, su homólogo de Laredo, Texas, donde acordaron buscar una reactivación social y económica en la región. Tanto el alcalde RIVAS, como el mayor SAENZ, realizarán mesas de trabajo para desmenuzar temas como comercio, puentes internacionales, turismo y migración… Ambos representantes populares coincidieron en reactivar la región de una forma ordenada tomando en cuenta y respetando las medidas para contener la pandemia por Covid-19.

~~ÁGORA~~

NADIE EN EL MUNDO puede presumir que había vivido una situación similar como la provocada por el Covid-19. Ello llama a reflexionar sobre lo que sigue para el género humano… Expertos mundiales aseguran que la población deberá aprender a vivir con este virus porque en el futuro inmediato —meses— no habrá vacuna y prácticamente se está en “pañales” en las investigaciones… En algunas ciudades del Mundo, el aislamiento social y cierre de fábricas, empresas y comercios, el encierro en casa pues, benefició al Planeta porque bajó considerablemente la contaminación ambiental… La cancelación del turismo también benefició a playas y ríos, ya que no hubo basura; lógicamente la fauna y la flora se vieron beneficiadas… ¿Qué sigue para el género humano…? Aprender a no dañarnos los unos a los otros y mucho menos a la naturaleza… Ojalá que el encierro en casa nos permita reflexionar sobre ello… Hasta el lunes…