Ciudad de México. 13 mayo 2020. Marysol Sosa hija de José José dió a luz al primer nieto varón de la leyenda de la canción romántica, el fallecido José José.

No fue un embarazo fácil para Marysol Sosa, quien durante el embarazo sufrió de diabetes gestacional, aún así ella se siente feliz de que todo haya salido muy bien.

El bebé nació prematuro, por las mismas circunstancias por las que Marysol Sosa estaba pasando en ese proceso de diabetes gestacional.

Ella y su esposo se encuentran muy contentos de saber que todo salió mejor de lo que esperaban.

El bebé al que llaman José Patricio llegó a este mundo el pasado 8 de mayo, su madre aún joven de 38 años es hija de José José. José Patricio nació sano y muy fuerte, así lo aseguró su madre en una entrevista otorgada a la revista TVNotas.

“La verdad sí, fue todo muy sorpresivo, pero gracias a Dios todo salió bien y el nene ya está con nosotros. Estoy un poco adolorida porque fue cesárea, pero aquí estamos”. Esto fue lo que declaró la hija de José José, Marisol Sosa.

De acuerdo a información que Marysol brindó, ella esperaba a su bebé a finales de mayo pero los planes se cambiaron. » Es que se me desarrolló una diabetes gestacional, me la detectaron en abril y primero me dieron cambio de dieta y una pastilla para controlar todo, así estuve los últimos 15 días, y cuando regresé al chequeo, los niveles de azúcar no habían bajado como querían los doctores».

Entonces en el último ultrasonido que me hicieron, ya había cumplido los ocho meses, estaba corriendo la semana 36, pero lo bueno es que el bebé venía como adelantado dos semanitas, entonces decidieron mejor que ya viniera al mundo, y míranos, estamos felices los tres”.

En cuanto a la diabetes gestacional, ella dijo que no sentía nada, que fue a través de unos estudios de rutina que se realizó y ahí fue en donde le detectaron la diabetes.

“Yo no sentí nada, yo me sentía bien. En los últimos estudios me dijeron que el bebé venía grande, me preguntaron si me habían hecho estudios de glucosa, me los hice y resultó que tenía la diabetes. Me dieron medicina, una dieta más específica y especial, de hecho, recurrí a una nutrióloga”.

Para poder llevar una buena dieta, su nutrióloga le quitó los carbohidratos y azúcares no necesarios, y le pusieron más frutas y verduras. Ella argumenta que pese a la diabetes ella tuvo un bonito embarazo, siempre se mantuvo bien cuidada, sobre todo con la alimentación.

La hija de José José Marysol Sosa, menciona que posiblemente la diabetes le venga del susto y todas las emociones encontradas que vivió cuando su padre falleció y que ella tuvo que trasladarse embarazada a Miami.

“Así es, como bien sabemos, tuve que volar a Miami y vivir toda esta situación de la muerte de mi padre, ya embarazados, cosa que no sabíamos en esos días. Después, esta situación de la pandemia pues nos agarró también de sorpresa, entonces todo esto pudo haber influido”.

Por ahora la alegría llega a la vida de Marysol, quien ha dado a luz a un hermoso bebé, primer nieto varón de José José.