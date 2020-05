México, 12 de Mayo 2020. Marco Fabián también decidió expandir sus horizontes y partir hacia la Liga de Qatar, luego de un fugaz paso por la MLS; sin embargo, en una plática reveló el interés de algunos equipos mexicanos, entre ellos, el del América.

«Me han buscado equipos en México. Hubo acercamientos por parte de América, hubo pláticas. Nunca le voy a cerrar las puertas a nadie, pero mi vida ha sido Rojiblanca. Alguien tiene que tener un respeto, sobre todo en el fútbol», declaró el canterano del Rebaño Sagrado.

Aclaró que su objetivo sí es retirarse en el club que lo vio nacer: «Me veo retirándome en Chivas, sobre todo sería terminar como yo quisiera. No depende de mí, pero imagínate terminar en una institución donde nací, donde viví más de la mitad de mi vida. El retirarme en esa instiución sería fantástico».

No obstante, Fabián afirmó que es complicado el regresar a México luego de vivir tantos años fuera del país y explicó que eso le hace pensar en no volver a la Liga MX.

«Se les olvida que más que futbolistas somos personas. Jugadores que tienen la posibilidad de salir a Europa u otro país. A veces, en México se habla más de lo que realmente uno hace en su trabajo. Hablando desde mi persona, te la piensa en volver a México, nunca voy a dejar de tener ese orgullo de ser mexicano, pero sí es difícil ver un futuro en un lugar donde, si lo pudiera resumir, no eres feliz tal cual, como lo he sido fuera de México».

La MLS y la Liga de Qatar, ¿qué opina sobre ellas?

Marco Fabián, quien ya conoce estas dos ligas, opinó al respecto y especialmente sobre la MLS que ha rebasado a la Liga MX a nivel de organización.

«Estamos ya rebasados por Estados Unidos, no hablo de nada futbolístico. Creo que en organización, buenos manejos, tratar de darle importancia a los futbolístico, a los grandes talentos, a la Liga. Lo del ascenso que quitaron, todo ese tipo de cosas repercute y al final, la élite del fútbol está en Europa por eso, a lo mejor, no voltea a ver nuestra liga».

Sobre la liga catarí, declaró: «Me sorprendió bastante. Vine acá con una idea de conocer. Le pregunté a Héctor Moreno y fue alguien que me ayudó, Después, mi plática con Xavi (Hernández), fue quien me animó a venir a probar estos seis meses y después ver lo que pasaba en el futuro. (La Liga de Qatar) No le pide nada a cualquier liga del mundo».