Alemania, 20 de Mayo 2020. Después de varias semanas de negociaciones y de disputas públicas, el Bayern anunció la renovación de Manuel Neuer hasta 2023. El portero alemán de 34 años seguirá en el Allianz Arena tres temporadas más. Neuer, que llegó en 2011 a Múnich procedente del Schalke 04, ha ganado siete Bundesligas, cuatro Copas, cuatro Supercopas, una Champions, una Supercopa y un Mundial de Clubes disputando 375 partidos con el club bávaro.

🎉 @Manuel_Neuer hat seinen Vertrag mit dem #FCBayern vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. #Neuer2023 ℹ https://t.co/1RqBMTW0pc — FC Bayern München (@FCBayern) May 20, 2020

«El Bayern está muy contento y satisfecho de que Manuel haya extendido su contrato hasta el 30 de junio de 2023. Manuel es el mejor portero del mundo y nuestro capitán», dijo Karl-Heinz Rummenigge, CEO del club. «Puedo ponerme en la situación en la que se encuentra Manuel. Entendimos en qué dirección piensa Manuel en esta fase de su carrera y lo que es importante para él. Con la extensión de su contrato, enviamos una señal fuerte», afirmó Oliver Kahn, exjugador y miembro de la Junta directiva.

Un final feliz a unas negociaciones tirantes. En abril, Neuer concedió una entrevista al ‘Bild’ en la que mostró su malestar por las filtraciones acerca de las cantidades que había demandado para renovar con el Bayern, cuyo contrato finalizaba en 2021.

«Estoy un poco irritado. Llevo nueve años en el Bayern y nunca he sido indiscreto con el club. Pero cada vez aparecen más detalles en los medios de comunicación sobre las negociaciones entre los dirigentes del club y mi agente que, además, no siempre se corresponden con la realidad. No conocía al Bayern desde ese ángulo», dijo Neuer en el ‘Bild’ después que se se publicara que había pedido 20 millones de euros brutos y un contrato hasta 2025 en medios como ‘Kicker’. Una situación que se ha reconducido hasta su renovación.