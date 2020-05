Reynosa, Tamaulipas, 30 de Mayo de 2020.- Ante el brote de COVID-19 que se presentó

entre personal médico y paramédico del Hospital General de Reynosa, la

secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa informó que se llevan a cabo las

acciones pertinentes para controlar la transmisión de contagios.

Precisó que al día de hoy se han notificado 23 trabajadores infectados, entre ellos

13 enfermeras, 6 pasantes de enfermería, 2 Residentes (Ginecología y Cirugía), 1

citotecnólogo y un intendente de una compañía particular.

Todos presentan un cuadro clínico leve y no se ha evidenciado contagio del

personal de salud hacia los pacientes de la unidad.

Detalló que luego de la toma de muestra a los casos sospechosos e identificación

de contactos, el personal infectado permanece en aislamiento domiciliario,

asimismo se han reforzado las medidas de higiene dentro del nosocomio con

filtros de ingreso para el personal y de familiares de pacientes y el lavado

frecuente de manos.

Se supervisa en los servicios el uso correcto de equipo de protección personal, el

cual es obligatorio en todos los servicios de hospitalización (pediatría, urgencias,

terapias, quirófano, toco cirugía y hemodiálisis), también se cuenta con la

indicación de que toda persona que acuda a trabajar y que presente

sintomatología respiratoria sea canalizada a TRIAGE respiratorio para su

valoración.

Además se ha implementado la toma de tele de tórax a todo paciente con

patología atípica aún las no compatibles con COVID-19, fue sanitizada el área de

hemodiálisis y se limitaron los ingresos, los pacientes están siendo monitoreados

para la identificación de síntomas.

Molina Gamboa, mencionó que el brote identificado en el transcurso de la semana

tuvo tres fuentes de contagio, la primera fuente identificada fue en un residente de

cirugía, la segunda fuente fue en una paciente referida del hospital materno infantil

de Reynosa y la tercera en una enfermera que regresó de su periodo vacacional

con síntomas respiratorios con antecedente de viajes a la ciudad de Matamoros y

Victoria.