CIUDAD DE MÉXICO, 6 de Mayo de 2020.- El Gobierno de la Ciudad de México difundió un emotivo spot en el que una madre pide a sus hijos que no la visiten este 10 de mayo. Este es un recordatorio para no olvidar la sana distancia.

Se escucha “El siguiente mensaje lo envía la señora María Vázquez, madre de 7 y abuela de 18…

‘A todos mis hijos quiero que me hagan el favor de que para este 10 de mayo NO ME VISITEN Dios nos dará licencia de volvernos a ver, con que me manden saludar por teléfono y gracias’ …

Por el bien de todos por favor este 10 de mayo quédate en casa.