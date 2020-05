Cd. Victoria, Tamaulipas (14 de mayo de 2020).- Los mentores retirados nada tiene que festejar dentro del día del » Maestro Jubilado» constituido este 14 de mayo, pues continúan siendo ignorados por los tres niveles de gobiernos quienes continúan sin recibir apoyos por parte de dichas instancias gubernamentales.

Rodrigo Tavares García, presidente del Comité de Jubilados y Pensionados del Magisterio Tamaulipeco, denuncia que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), continúa sin cumplir el compromiso contraído con la organización de cubrir los rezagos salariales, obligando a ellos a demandarlo a través de los tribunales.

“El haber minimizado los recursos económicos a los mentores retirados y desaparecer el derecho a logros que se constituyeron durante más de 30 años de servicio, hace que ahora el Día del Maestro Jubilado quede en el olvido, porque en realidad no tenemos nada que festejar”.

Reclamó a las autoridades federales que han desaparecido la mayor parte de los derechos de los maestros, previamente establecidos en la Ley del Trabajo.

“No es posible que gran parte de los compañeros ya retirados tengan que andar buscando el apoyo y asesoramiento de abogados, despachos jurídicos y hasta andar marchando por las calles para lograr que se les pague lo que en derecho les corresponde.

Asimismo cuando los maestros se jubilan son tratados como “limosneros”, a pesar de haber laborado y entregado toda su vida en favor de la educación en México.

“Por eso yo lo digo con orgullo: no hay nada que festejar, definitivamente no hay nada que celebrar; no tenemos medicamentos, estamos en el abandono y muchas derechos que nos corresponden, como también los pagos a adeudos, que no se han cumplido.

El único reconocimiento leal, indico, es el que expresa la sociedad tamaulipeca que no se olvida de los mentores que han construido generaciones de niños y jóvenes que hoy en día son profesionales y buenos ciudadanos.