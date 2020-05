Vaya, vaya, el escandalo en tiempos del Covdi-19, a traído a la luz, lo que muchos decían y murmuraban, que las licitaciones y contratación de este gobierno morenista, eran a discreción y con características no muy transparentes, como lo dice el mismo presidente de la republica, Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa, el presidente en vez de responder ataco, ataco y siguió atacando a sus adversario, neoliberales y conservadores, a los que culpa de todo y por todo, de sus fallidos programas de gobierno. Lo cierto es que mexicanos contra la corrupción, que preside Claudio X. González, a sacado a la luz publica, la compra de ventiladores en la delegación del IMSS, en el Estado de Hidalgo, a un sobre precio de casi el 50% del valor del mercado.

Los implicados son dos viejos amigos, cómplices e hijos de lo mas rampante del priismo, Manuel Bartlett Álvarez y Zoe Robledo, hijos ambos de dos ex gobernadores priistas, el primero de Manuel Bartlett, y el segundo de Eduardo Robledo Rincón, ex gobernadores de Puebla y de Chiapas respectivamente.

Convertidos ahora en morenistas, parece ser que sus vicios y mañas no han cambiado, siguen siendo los mismos, aunque en esta ocasión, el agua bendita del presidente, los ha purificado. Dejando claro que esta 4T, es lo

mismo, pero más barato; en sus argumentos, pero más caro en sus decisiones, que ya cuestan al país millones de empleos y cero crecimiento económico.

Mientras eso pasa los criterios de fin de confinamiento están siendo valoradores, caso concreto en Tamaulipas, donde la secretaria de Salud Gloria Molina, en su reunión semanal con el sub secretario Hugo LópezGatell, expuso su preocupación por el fin del confinamiento, este 30 de mayo, donde según datos de la secretaria Molina Gamboa, el estado, estará pasando por la curva critica de contagios en esas fechas.

Las recomendaciones del consejo técnico de salud de Tamaulipas, son claras, seguir con la sana distancia y analizas las opciones de empatar criterios con la federación, para evitar al máximo la masificación de

contagios, una vez pasada la etapa del confinamiento social.

Así es que al recomendación para la población de nuestro estado sigue siendo rigurosa, aunado a que ya en el Valle de Texas, se siguen abriendo establecimientos comerciales, lo que también a causado controversia en

su efectividad, sabiendo que es Estados Unidos, el epicentro de la pandemia en el mundo.

Para los tamaulipecos, la recomendación es seguir al máximo el confinamiento social, si pretendemos salir el 18 o el 30 de mayo, depende de nosotros y de nuestra responsabilidad como ciudadanos, que al parecer a muchos les ha valido gorro, y siguen en la creencia, que esto es solo una argucia del gobierno, para mantener control sobre la población.

Como muestra visite San Fernando.

Al tiempo

De aquello y lo demás…

Dentro del ámbito estatal el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a puesto en marcha un plan de rescate para las pequeñas y medianas empresas de la entidad, a través de un fondo

económico, de 500 millones de pesos.

A través de los medios de comunicación y las redes sociales oficiales y personales del gobernador tamaulipeco, se hizo el anuncio de este ambicioso plan económico, encaminado a resarcir la economía de nuestro estado, una vez pasada la contingencia epidemiológica por coronavirus.

Así de esta manera, encabezando los esfuerzos estará las secretaria de económica, y CrediTam, que serán los encargados de analizar y dar respuesta, en 8 días máximo de la factibilidad de créditos blandos.

Con estos anuncios y apoyos económicos, el gobernador también reconoció que en la entidad, en estas semanas de distanciamiento social y de emergencia sanitaria, se han perdido unos 8 mil empleos, por lo que se

torna necesario y urgente inyectar recursos a la reactivación económica de la entidad.

Estas son acciones concretas que encabeza el gobierno estatal, el gobernador Cabeza de Vaca, a sido muy enfático, en darle a Tamaulipas, más oportunidades de seguir creciendo como lo ha hecho los últimos 3

años, crecimiento solo detenido por la emergencia sanitaria, y que se prevé su aceleración con la puesta en marcha de este ambicioso plan de rescate económico para la entidad.

