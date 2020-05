De manera que mientras el COVID-19 causa estragos en la mayor parte de las ciudades del Mundo

y no se diga México y Tamaulipas, organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía que se dice responsable de normar y coordinar el sistema nacional e información

estadística y geografía, después de servirse de cientos de jóvenes, ahora se niega a pagarles sus

servicios.

Así es, el INEGI inició el censo de población y vivienda a principios del mes de marzo y concluyó por

ahí del día 20 del mismo mes, en donde dio “empleo” y expuso a contagiarse del COVID-19 a cientos

de jóvenes que recorrieron las calles, colonias, ejidos, comunidades rurales y municipios de

Tamaulipas, exponiéndose a todo, también a la inseguridad.

Ahora simplemente los jóvenes que cumplieron con una serie de requisitos para laborar, esperan el

pago de sus servicios, pero la autoridad simplemente hace lo de siempre, ni los ve, ni los escucha,

menos da una explicación sobre él porque del atraso del pago, ojalá que el presidente del INEGI Julio

Santella, tome cartas en el asunto, porque debe saber que la mayor parte de los participantes en la

recaudación de datos, son gente con necesidad de trabajo y de recursos, no son gente con un salario

seguro como los que trabajan en esas oficinas.

2.-Lejos de cuantos casos y si son positivos o no, finalmente la oportuna estrategia de salud que se

implementó en el Congreso Estatal, surtió sus efectos y el impacto del COVID-19, en ese recinto no

es de alarmarse.

Después de que se reportó el primer caso de esta nueva enfermedad, las autoridades legislativas

tomaron cartas en el asunto determinaron la aplicación de pruebas reactivas rápidas a la totalidad

de los trabajadores y diputados, donde insisto, afortunadamente nada que lamentar, sólo el susto

porque los portadores del virus son asintomáticos.

El pastor Congresal, Gerardo Peña, con el resto de los integrantes de la junta de

Coordinación Política determinaron posponer por unos días las sesiones de pleno, la actividad

administrativa y de comisiones para evitar el contagio de más personas.

La aplicación de las pruebas se realizó en coordinación con la autoridad de salud en cada uno de los

municipios de Tamaulipas, incluso donde radica cada diputado, lo cual permitió detectar y frenar a

tiempo la dispersión del virus y eso simplemente se llama responsabilidad civil, bien por los

legisladores.

3.- Y mientras eso sucede, resulta que el SNTE, reclama el pago del programa de lentes y becas para

los trabajadores de la educación que a la fecha registra un atraso considerable, como lo señala el

líder del magisterio Rigoberto Guevara Vázquez, quien exige a las autoridades de la Secretaria

de Educación de Tamaulipas que cumpla con el pago de estas prestaciones que afecta poco más de

5 mil 200 maestros.

El atraso de los pagos afecta principalmente al programa de becas SET-SNTE, madres solteras y

capacidades diferentes, hay que decirlo.

Además la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación, exige el pago de la

prestación de lentes para el personal de educación básica, media superior y superior que beneficia

a por lo menos 20 mil trabajadores de la educación, cuyo beneficio y pago se dio por última vez en

el año del 2015 y reactivado aunque con él adeudo en el 2018, por este Comité Ejecutivo Seccional.

Hay que señalar que la prestación se volvió a otorgar a los trabajadores de la educación en el año

2016, en el 2017, simplemente no se dio por parte dela administración estatal y después de intensas

gestiones se volvió a reactivar en él 2018, aun cuando todavía se les deba a las ópticas a la fecha.

