En primer instancia debo decirle que los integrantes de la actual legislatura local y los empleados

del Congreso, también son seres humanos, están expuestos a todo, incluso a contagiarse del COVID19, como ya sucedió con un alto funcionario de ese lugar, en donde a pesar de haberse tomado las

medias sanitarias se registró el primer caso de coronavirus, lo cual no deja de ser noticia, pero hasta

ahí.

El cumplir con su deber y con el compromiso que tienen con Tamaulipas, llevó a los legisladores a

realizar una sesión ordinaria, y desahogar los puntos contemplados en el orden del día, temas claro,

suponemos, eran de suma importancia como para reanudar las sesiones, porque hay que decirlo a

pesar de todo, Tamaulipas no debe parar y menos sus autoridades.

Lo que los llevó a encender las alarmas no fue precisamente el contagio de algún diputado o un

empleado menor, más bien fue de un funcionario de alto nivel, hay quien señala que es el segundo

más importante de a bordo y aunque eso es lo de menos, lo más importante es que si fue

irresponsable de su parte acudir a trabajar si tenía la sospecha de los síntomas de COVID-19.

Como reguero de pólvora, corrió la información de este hecho que priva en el poder legislativo, en

donde reitero, aunque no deja de ser delicado, era de esperarse si la actividad no para, si están la

totalidad de legisladores, asistentes y colaboradores, pero vamos, todos son seres humanos y están

expuesto a eso, ahora lo que sigue es dar seguimiento y evitar más casos de esta enfermedad.

Hay que señalarlo que a través de Mariana Mondragón, se había difundido puntualmente la serie

de actividades de sanitización y la aplicación de medidas preventivas de salud, además de la

suspensión provisional de las actividades legislativas que se habían realizado desde a principios de

esta pandemia, para evitar casos de esta enfermedad, sin embargo , la novatez o irresponsabilidad de un funcionario llevó al Legislativo a encender el semáforo rojo al reanudarse la actividad parlamentaria, al resultar positivo.

Esperemos que no pase más allá de un solo caso, que no haya mayores consecuencias, porque

insisto nadie estamos exentos del contagio de esta enfermedad, hay una responsabilidad que

cumplir y al menos los legisladores, por Tamaulipas, por la ciudadanía y por ley, deben cumplir con

este tipo de sesiones aunque la legislación en materia de salud también señala que en estos tiempos

de pandemia, el ordenamiento de esta autoridad es Ley y es aplicable para todos.

Que sigue, pues desde el mismo día que se confirmó el contagio del alto funcionario, se aplican

pruebas de laboratorio para descartar o confirmar la presencia del virus en diputados y trabajadores

del Legislativo, que reitero, también son seres humanos y por cumplir con su responsabilidad y

trabajo están expuestos al COVID-19.

Suponemos que para evitar riesgos o más contagios, los legisladores y el personal del Congreso

estatal, deberán de entrar a un receso hasta en tanto pase o disminuya el riesgo de contagiarse de

esta enfermedad que mantiene a Tamaulipas y al mundo en jaque, insisto, puede ser alarmante o

noticia por ser un poder, pero hay que reiterarlo un caso más, un caso menos, todos estamos

expuestos.

2.-Y si de redes se trata, serios también son los señalamientos que se realizan en contra de Andrés

Ortiz Salazar, administrador del IMSS en Tamaulipas a quien se le acusa de hacer negocios turbios

al amparo de su cargo en esta institución medica.

Resulta que ahora se señala a Ortiz Salazar, de estar a punto de realizar una compra por más de 18

millones de pesos establecida como “urgencia médica”, este 25 de mayo, lo malo, es que es una

adquisición o compra que se hará primero, sin licitar, segundo, a sobreprecio de hasta 400 por

ciento del precio más barato en el mercado y si eso fuera poco señala a Ruy Canales Salazar, primo

del administrador estatal del IMSS como el que lo promueve.

Hay que ver, piensa o hace Velia Patricia Silva Delfín, sobre este y otros hechos que se han

denunciado en medios y redes sociales, comprobados muchos de ellos, y aunque ella había

generado altas expectativas pareciera que se la pasa de vacaciones en la Delegación local del IMSS,

sobre los ganes que le ha hecho el sindicato, del corrupto Pedro Luis, después le comento, pero de

que siguen vendiendo plazas, mandando al empleado a otros municipios y a los tres meses

regresarlo aquí siguen…

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com