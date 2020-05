Nuevo Laredo, Tamaulipas, 23 de Mayo de 2020.- La ciudadanía del poniente de la ciudad se ha relajado en cuanto a la aplicación de medidas preventivas por Coronavirus, con un alto índice de movilidad, por lo que el 52 % de los casos positivos a Covid-19 que se han registrado en Nuevo Laredo, son pacientes que habitan en

este sector de la ciudad

El presidente municipal Enrique Rivas, exhortó a la población a mantenerse en casa y seguir

las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, esto con el objetivo de evitar un

mayor número de contagios y por ende un incremento en decesos por complicaciones del

Covid-19.

“Donde hay más movimiento y no han hecho conciencia es en el poniente de la ciudad con

un 52% de la totalidad de los casos. Aún vemos mucha gente sin cubrebocas y a más de 4 o

5 personas en un solo vehículo”, dijo el alcalde.

El 37% de los casos positivos se han registrado en el sector centro, donde se contabilizan los

15 migrantes, y el 11% se ubica en el sur de la ciudad.

“El llamado seguirá siendo a quedarse en casa. La instrucción del gobernador Francisco

García Cabeza de Vaca es de no bajar la guardia y de redoblar esfuerzos. En la medida de

que la gente no se mueva tendrán disminución los contagios”, agregó el alcalde.

A nivel estatal, lamentablemente Nuevo Laredo es el municipio con mayor índice de

mortandad, por lo que la recomendación para evitar más casos que lleguen a complicarse,

es mantener el aislamiento social, no salir del domicilio en caso de no ser necesario y

mantener el lavado de manos continuo