Nuevo Laredo, Tamaulipas, 9 de Mayo de 2020.- Debido a la celebración del Día de la Madre, este 10 de mayo, el presidente municipal Enrique Rivas exhortó a la ciudadanía a mantenerse en casa y no salir para evitar un

aumento de contagios por Covid-19.

El alcalde mencionó que existe la preocupación porque las familias salgan a celebrar esta

fecha.

«Es muy común, como en otros años, que la gente quiera salir a celebrar el Día de las

Madres, el llamado hoy es quédate en casa, estamos en las dos semanas más complicadas»,

destacó.

Explicó que los especialistas han informado que en estas semanas se puede disparar el

número de contagios y de decesos.

«Hasta ahora se han hecho las cosas bien en Tamaulipas y en Nuevo Laredo ya que se

mantienen por debajo de la media nacional de infectados», señaló el edil.

Rivas Cuéllar recalcó que los contagios en esta frontera no se han disparado, pero si la

ciudadanía no acata las indicaciones, de nada habrá servido todos los sacrificios que se han

hecho desde hace mes y medio que la ciudad entró en cuarentena.

Por último, recordó que los elementos de Protección Civil y de seguridad reforzarán la

vigilancia este domingo para evitar aglomeraciones en establecimientos, restaurantes y

vialidades.