Pese a los ataques verbales del presidente Andrés Manuel López y la ‘defensa’ o

contrataque de Calderón Hinojosa por las redes sociales, particularmente por Twitter,

hemos observado una lucha desigual y más, cuando uno de los pilares de la seguridad

pública de la administración del michoacano, es detenido y procesado en tierras del

vecino país.

Pese a los ataques verbales del presidente Andrés Manuel López y la ‘defensa’ o

contrataque de Calderón Hinojosa por las redes sociales, particularmente por Twitter,

hemos observado una lucha desigual y más, cuando uno de los pilares de la seguridad

pública de la administración del michoacano, es detenido y procesado en tierras del

vecino país.

Felipe Calderón Hinojosa desde que concluyó su periodo presidencial ha tenido

diversas tareas, incluyendo la cátedra en la educación superior y la publicación de su

texto Los Retos del Sistema.

El michoacano en Los Retos del Sistema hace un recuento personal de cómo su

administración respondió a cada uno de los desafíos, entre otras cosas, la crisis

económica internacional; la pandemia de influenza AH1N1, que por cierto inició en

nuestro país; las intensas sequías; incendios forestales; e inundaciones que afectaron al

país. Sin obviar otros acontecimientos que configuraron un «panorama particularmente

complejo».

También el expresidente ha invertido parte de su tiempo, entre otras cosas, a

trabajar políticamente a favor de su esposa Margarita Zavala, para llegar a la presidencia

de México y al encontrar obstáculos renunciaron al Partido Acción Nacional para buscar

ese objetivo.

Margarita Zavala incluso se la jugó en las elecciones presidenciales del 2018

como candidata independiente y pese a no ser avalada por un partido político, se fue al

cuarto lugar de las votaciones y sigue en la vera por su objetivo.

En este 2020, arrestado Genaro García Luna, por su real o supuesta relación con la

delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de enervantes y otros delitos, el

blanco de críticas se tuteló a Felipe Calderón y a nivel de radio pasillo, le acusan de

complicidad, por lo que recientemente salió a la luz pública su libro: Decisiones

Difíciles mayo 2020.

La aparición de este texto está causando revuelo en diferentes círculos y desde

luego, periodistas interesados en escuchar la opinión del michoacano, han logrado

entrevistarlo donde precisa algunos tópicos, como el de García Luna, titular de

Seguridad Pública en el sexenio de Calderón Hinojosa.

Empezar a leer el libro de quien fue el inquilino de la Residencia Oficial de los

Pinos y del Despacho en el Palacio Nacional, es darnos cuenta de una revelación

sorpresiva “…la tarea de gobernar no es simple… para hacerlo siempre busqué la

información disponible y después de analizarla, entonces decidí…” Ojo, no delega,

Felipe Calderón acepta su decisión.

El oriundo de Morelia, Mich., al referirse a su director de Seguridad Pública,

García Luna, dice que lo selecciona como parte de su gabinete porque “…el perfil

disponible era claro, había salido del Centro de Investigación y Seguridad Nacional

(CISEN), el órgano más riguroso en sus procesos de control de confianza… Genaro

había trabajado con agencias internacionales como la DEA y el FBI…”

No exagero si le comento que un 80% de las entrevistas hechas a Felipe Calderón

por la publicación de su más reciente texto, se refieren al tema Genaro García Luna,

aunque también enfatiza en que las decisiones que se tomaron con la mayor información

posible.

Dice el expresidente “…decidir no es fácil… cuando había discrepancias dentro

del gabinete, escuchaba a las partes, leía el análisis técnico de una decisión, leía la

investigación que hubiera al respecto, pero luego… a la hora de decidir es ‘tu bronca’…

¿mi estilo? era decidir y asumir la responsabilidad presidencial”, destacó.

Advirtió el autor de Decisiones Difíciles, que su libro, “…es una aproximación a

los dilemas de la presidencia y de la vida pública…”. En un acto de luchar contra la

piratería, advirtió que su libro, clandestinamente se está enviando por WhatsApp, por lo

que pidió se compre impreso o en línea.

Finalmente le comento que en Decisiones Difíciles de Felipe Calderón habla de

sus inicios en la política nacional, pero también de decisiones en solitario. Admite que

la persona de su entera confianza fue Juan Camilo Muriño Terrazo (Madrid 1970-

CDMX 2008) quien por cierto murió en un avionazo siendo Secretario de Gobernación.