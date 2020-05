Cuando escuché por primera vez que el gobierno del Presidente Andrés Manuel

López Obrador iba a conformar un nuevo organismo de seguridad que llevaría el

nombre de Guardia Nacional, me pareció bien ya que en otros países ésta fuerza

pública (GN) tiene años de existir, pero en México es otra cultura y en éste caso

específico a la Guardia Nacional le quedó grande el nombre y sus resultados son muy

pobres, porque sus integrantes son más de lo mismo, soldados, policías y gente

inexperta.

Digo que los orgullos miembros de la Guardia Nacional de López Obrador son

más de lo mismo, porque casualmente ellos fueron conjuntamente con elementos de

glorioso Ejército Mexicano los que retuvieron en su misma casa en Sinaloa, a Ovidio

Guzmán, que es hijo del famoso capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, que está preso en

Estados Unidos, pero supongo que hubo arreglo y sin más trámite lo dejaron ir,

siendo que también lo está buscando el gobierno norteamericano.

En diferentes municipios partes del país los de la Guardia Nacional se han metido en

problemas, pero los hechos han sido pecata minuta y omito comentar en razón del

espacio, pero hace poco salió a la luz que ocho elementos de la GN, los que van a

ser investigados, supuestamente se reunieron en Puebla en un restaurante con

grupos de la delincuencia organizada que se presume están vinculados con políticos.

Pero, pero, pero, como que a los de la Guardia Nacional ya les está gustando el teje y

maneje cada vez más y así lo creo ya que en Sonora elementos de ésta

corporación fueron captados infraganti cuando pedían dinero a un delincuente

apodado, “El Cholo”, para no se molestado en sus actividades, como fue difundido en

un video que salió al aire en las redes sociales.

Por cierto a través de su cuenta oficial @GN_MEXICO_ la corporación dijo que

mantiene firmes sus valores y principios, por lo que “los actos indebidos de algunos

elementos no representan a la institución y serán investigados hasta sus últimas

consecuencias.

Adelantó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –que es de

donde dependen– no permitirá ni tolerará este tipo de comportamientos, como el

hecho de los elementos captados en la grabación pidiendo dinero a un presunto

delincuente, apodado “El Cholo” a cambio de no ser molestado. También trascendió

que tres elementos de la Guardia Nacional fueron detenido en estado de ebriedad.

Asegurando la dependencia que los involucrados serán llevados ante las autoridades

competentes, para que respondan administrativa y penalmente.

En resumidas cuentas en el primer gobierno socialista que tenemos en México, ahora

los militares andan haciendo aeropuertos, los de Marina se metiéron de lleno a curar

a los enfermos del COVID-19 y los de la Guardia Nacional se convirtieron de la noche

a la mañana en el muro de Donald Trump, así los ve la gente y de ser cierto esto

parece más un retroceso que un avance, porque de las tres corporaciones ya no se

hace una, lo que propicia que los narcos sigan matando gente a lo largo y ancho del

país todos los días.

A ver si es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo

lunes resolverá las acciones de inconstitucionalidad contra la ampliación del plazo que

se autoasignó, de dos a cinco años, ya siendo gobernador electo, el actual

mandatario de Baja California, Jaime Bonilla. El señor se lanzó al ruedo porque fue

postuado por MORENA para la gubernatura y obviamente confía en que a López

Obrador le conviene más que ejerza el cargo por cinco años, en lugar de dos.

Vaya sorpresa que les esta dando a muchos y en particular a los empresarios, el

gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el que

consiente de la difícil situación financiera o económica que muchos de ellos están

atravesando por la contingencia del coronavirus, en abril su gobierno puso en

marcha un programa de créditos con 300 millones de pesos para las empresas,

programa que acaba de reforzar con 200 milllones más, para que tengan liquidez.

El mandatario estatal instruyó al secretario de Desarrollo Económico para que emita

la convocatoria para que las y los empresarios soliciten los financiamientos. Apoyo

que les permitirá a las empresas cumplir con el pago a proveedores y nómina,

compra de insumos para conservar su actividad y mantener los empleos.

Confirmó Cabeza de Vaca que los 200 millones adicionales serán otorgados a través

del programa Inversión Tamaulipas, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Mi gobierno reconoce que ustedes, las y los empresarios, son quienes generan los

empleos y contribuyen al sustento de miles de familias tamaulipecas, por eso

debemos buscar todas las alternativas para brindarles nuestro apoyo en éste

momento tan complicado”, remarcó.

Dijo que con éstos recursos “queremos apoyar a miles de empresas de todos los

municipios del estado y buscamos beneficiar de manera directa e indirecta a más de

140 mil personas.

Agregó que el fondo de 300 millones de pesos se realizará en sinergia con la Nacional

Financiera y bancos comerciales participantes con una taza de interés anual fija de

hasta el 13.9%, con un plazo de hasta cinco años para capital de trabajo y/o activos

fijos.

El crédito cuenta con un período de gracia de hasta 6 meses para capital e intereses y

podrán solicitarlo personas físicas con actividad empresarial, personas morales y

quienes estén en el régimen de incorporación fiscal (RIF).

Supe que las publicaciones científicas con alto poder de impacto : Southwestern

Entomologist Journal y la Revista Chilena de Entomología (RCHE), difundiéron nuevos

hallazgos de investigaciones entomológicas realizadas en México, en las que

participan profesores y tesistas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La colaboración de los investigadores de la UAT contribuye al conocimiento de la

diversidad de insectos en el estado y en otras entidades del país, como así lo

destacan las editoriales científicas con la publicación de cuatro artículos que

correspoden a nuevos registros de especies realizados en Tamaulipas, Durango,

Jalisco y el Estado de México.

En éste marco se destaca la Dra. Juana María Coronado Blanco, investigadora del

Cuerpo Académico Entomología Aplicada de la FIC, quien es coautora (colaboradora)

en los cuatro artículos publicados, y en uno de ellos autora de correspondencia.

Cabe señalar que en los estudios realizados los especialistas de la UAT se vincularon

con investigadores de otras instituciones como la Universidad de Guadalajara, IPNCIIDIR Durango, la Universidad Nacional Autónoma de México, ECOSUR-Chiapas e

investigadores independientes.

De acuerdo con los reportes la revista Southwestern Entomologist (que publica

artículos de la investigación entomológica que se hace en la región sureste de los

Estados Unidos y en México, expone el registro de estafilínidos (coleópteros)

colectados durante un año con trampa “Malaise” en la región de Tula, Tamaulipas.

Los estafilínidos están catalogados por tener un importante papel en los ecosistemas,

como presas o manteniendo el equilibrio de poblaciones de otros insectos a los que

depredan. Y vamos por más.

