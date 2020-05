CDMX, México, 11 de Mayo 2020. Sigue estando afectado. Tras el conflicto que se dio en una concentración de la selección mexicana en octubre pasado, Miguel Layún se dio cuenta de quienes son sus amigos.

Miguel Layún fue responsabilizado de este acto de indisciplina y, a pesar de haber hablado con las autoridades de la selección mexicana, no ha vuelto al combinado Tricolor.

«Hablé con la gente con la que tenía que hablar, Gerardo Martino y Yon de Luisa, quiero pensar que esto quedó resuelto. Con la gente que yo señalé en su momento después de la Final de Liga, hasta el día de hoy no he tenido ni un mensaje de ellos», reveló.

«Me queda claro que simplemente son de la gente que le es fácil hacer un juicio y después no dan la cara. No todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo; con el paso de los años te das cuenta que no todas las relaciones son como tú pensabas».

Sobre un posible adiós al Tricolor, Layún se dijo tranquilo y, aunque no le gustaría despedirse de esta manera del Tri, está contento con lo que logró.

«Voy a competir deportivamente por estar en mi mejor nivel, si eso me lleva a selección, adelante; si no me toca volver, me voy satisfecho con lo que hice. No son las formas que uno quiere terminar una participación,pero creo que está todo claro con la gente con la que tenía que hablar».