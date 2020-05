Hablando de pandemias, y después de analizar las recomendaciones del

comité técnico en salud, el gobernador Cabeza de Vaca, anuncio que, el ciclo

escolar se terminará de manera virtual, y, que se contempla que el nuevo

inicio de clases, en el mes de agosto se de manera normal, fuera del

distanciamiento social, y con un reforzamiento que apalanque el aprendizaje

de los tamaulipecos.

Los maestros a través de redes sociales no ha dejado de dar tareas

educativas y mantienen el contacto con los educandos, los padres de familias

desde el confinamiento han cumplido una tarea fundamental con los hijos,

tarea, que, quizá, se había perdido, con el vertiginoso trajinar de la vida

actual, y que también como buena obra del covid-19, trajo el reencuentro de

padres e hijos.

Ahora con el anuncio hecho por el gobernador, la secretaria de educación y

el sindicato y padres de familia, trabajaran de la mano, para que el ciclo

escolar, 2019-2020, no sea desaprovechado y tenga en los alumnos, una

enseñanza de vida y aprendizaje sin contratiempo, de manera moderna y

eficaz, como lo han demostrados ser la redes sociales.

Las aulas virtuales, creadas a través de Facebook y de Whatsapp, son ahora la

herramienta más eficiente en esta época de coronavirus, teniendo como

obstáculo la vida presencial de las aulas, por efectos del distanciamiento

social y del contagio pandémico que aún no termina de enseñar sus

verdaderos estragos en la población.

El mandatario tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de

manera responsable ha alargado la cuarentena, porque la curva y pico de

contagio, aún no comienza en la entidad, y su crecimiento sigue en aumento,

la medida es para salvaguardar a las familias tamaulipeca, teniendo como

prioridad la vida, la salud pública y el bien común de todo Tamaulipas.

La modernidad está siendo la ley y la base, para que este mundo no se

detenga en tiempos difíciles y de propagación del covid-19, que a nivel

mundial causa estragos y parálisis económica, solo esta con ver a nuestro

vecino en el norte, y los más de 75 mil fallecidos, y ya cerca del 1.5 millón de

contagios, es sin duda, para ponerse a pensar, de que se hizo y en qué,

momento se actuó mal.

La economía en Tamaulipas seguramente será afectada, como en todo el pis,

por eso es importante apoyar las acciones del gobernador tamaulipeco, para

reactivar la pequeña y mediana empresa, que son las que sostienen esta

economía creciente, y que en gran medida, estos créditos y serán la palanca

para seguir y en muchos casos empezar de nuevo.

Por lo pronto, los maestros terminaran el ciclo escolar de manera virtual,

aunque muchos, ya andaban desesperados por volver a las aulas, pero la

fuerza mayor, obliga a tomar medidas, y hasta agosto veremos de nueva

cuenta las aulas florecer. Que así sea.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás.

Parece ser que los semáforos se cruzaron, que el covid-19 hizo estragos, pero

los reclamos frente a presidencia municipal de los manifestantes, están fuera

de lugar. Se equivocaron de venta y puerta los manifestantes.

En este movimiento por la justicia ¿Quién cree que aprovechó la

oportunidad? ¿Quién intentó sacar agua del molino? ¿Quién cree fue el

protagónico? Nombre no me diga, que pensó que Alberto Lara, el diputado

de todas las protestas y todas las marchas. Si fue así acertó.

El diputado con las intenciones de molestar al edil reynosense, parece que ya

se tomó la cosa personal, y aprovecha toda ocasión, del movimiento de

Justicia Tamaulipas, para hacer su show político y darse a notar, con tema

álgido y delicado, que enlutece y ocasiona las lágrimas de muchos

tamaulipecos. Pero que el ayuntamiento nada tiene que ver en esto y la

alcaldesa como una dama y responsable de la política doméstica atendió, no

por el reclamo del diputado, si no por humanidad y sensibilidad personal.

chanorangel@live.com.mx