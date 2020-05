El pasado fin de semana apareció en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Artículo Cuarto Constitucional, primero para reformar el párrafo cuarto y después para agregar tres más, los décimo cuarto, quinto y sexto.

El reformado decía, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Se le agregó, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Esto quiere decir que se creó el esquema para que el Instituto Nacional para el Bienestar que sustituirá al Seguro

Popular, pueda contar con las bases adecuadas para operar, como luego dicen, con todas las de la Ley.

Respecto a los tres párrafos adicionados, el p rimero de ellos se refiere a que, el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley, y subraya que, para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

El párrafo décimo quinto, precisa que, las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por

parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años.

El último de los párrafos que se agregaron al Artículo Cuarto Constitucional da la viabilidad a la medida en el sentido de que, el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Hasta antes de esta reforma al Artículo Cuarto de la Constitución, eran trece párrafos entre los que están aquellos

que se refieren a que, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Así como, que, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y que, como lo dice el párrafo tercero, que, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Este último párrafo fue adicionado el 13 de octubre de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha.

Otros párrafos Artículo Cuarto, precisa que, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

El párrafo seis dice que, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Y el párrafo siete establece que, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Es bajo el amparo del Artículo Cuarto constitucional como se generan los elementos para que, instituciones y

programas sociales de la actual administración puedan tener el cobijo de la Constitución y ya nadie pueda

cuestionarlos, por eso, el Artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforma el Párrafo Cuarto y se adicional el catorce, quince y dieciséis, precisa que El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo.

Así como, incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del Decreto.

Los otros.

Con la aseveración de que el ciclo escolar de la educación básica está a salvo, hecha por el titular de la Secretaria de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, los profesores de inmediato lo tradujeron un o alargamiento de las

semanas para completar el desarrollo de los programas de trabajo, ya que, ellos trabajan mediante las plataformas en línea o las redes sociales, incluso, mantienen contacto permanente con los padres de familia, para que apoyen a sus hijos en las actividades que son señaladas mediante los programas de televisión y que la carpeta con los trabajos que les fueron solicitados este al cien por cien.

Esto quiere decir que, al igual que las instituciones de educación superior que, como la UAT, que dirige el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, llevan cabo el seguimiento de los programas a través de plataformas como Teem, Meet, Zoom, classroom y Hangouts, podrían dar por cumplido el ciclo lectivo en las fechas que está considerado dentro del calendario escolar.

En el caso de las Universidades, también en las privadas, los alumnos están encerrados en sus casas y bajo la

vigilancia de los padres, para las clases que toman en línea y que, además de seguir las instrucciones de los maestros, deben de presentaron los trabajos de investigación que corresponden al programa elaborado para el semestre.

Son varios los Regidores de oposición en el Ayuntamiento de Victoria, están al pendiente de que, el alcalde y sus

colaboradores lleven a cabo las sesiones del Cabildo, para tratar los asuntos inherentes al compromiso que tienen con la población.

El punto es que, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid19, hubo acciones como las sesiones del Cabildo, que dejaron de llevarse a cabo, sin embargo, ello no quiere decir que se dejaron atrás, de ahí que, los regidores de oposición como Horacio Reyna de la Garza, está cierto de que, compromisos son compromisos y los funcionarios del municipio los tienen con la población