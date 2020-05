Los Ángeles, CA; 26 de mayo 2020.- Existe un mito que asegura que se aprovechó la cuarentena para instalarlo, lo cierto es que de estar conectados podremos navegar a 10 Gygabytes por segundo.

Todos amamos navegar por internet, nos gusta mantenernos conectados y compartir esos maravillosos momentos. Lo cierto es que al estar todos encerrados seguramente se ha observado la forma en la que el internet falla en ocasiones.

Algo que odiamos cuando vemos alguna película en una plataforma de streaming, cuando escuchamos música. Pues esta quinta generación de redes móviles promete hacer que eso no ocurra nunca más, esto gracias a una velocidad de envío y recepción de 10 Gygabytes por segundo.

Los seguidores de la tecnología saben la feroz batalla que tienen Estados Unidos y China por ser el mejor proveedor de esta tecnología.

Y es que esta nueva red permitirá que inclusive los electrodomésticos en casa se mantengan conectado de forma simultánea. Podrán aumentarse de forma exponencial la cantidad de dispositivos conectados a una red.

El problema está en que algunos creen que este tipo de tecnología inalámbrica es dañina para el cuerpo humano, inclusive hay quienes piensan se aprovechó el coronavirus para instalar estas antenas.

El problema real es la falta de información y estudios que aseguren que no produce ningún daño para el ser humano. Pero según la Organización Mundial de la Salud «los estudios realizados hasta la fecha no indican que la exposición ambiental a los campos de RF (radiofrecuencia) aumente el riesgo de cáncer o de cualquier otra enfermedad». El problema podría ser que no se hubo estudios previos antes de la instalación de esta tecnología que aún no cubre al mundo.