La delincuencia organizada en el país ha dejado lastimada a la sociedad mexicana y a las

sociedades que se han visto amenazadas, intimidadas directamente por quién dice ser parte de

un cártel reconocido en el país o por lo menos la región.

Las amenazas telefónicas de los reales o supuestos cárteles, en realidad imponen no solo

temor… provocan terror y los intimidados terminan por ceder a las exigencias, aunque en

mínimas ocasiones los amenazados omiten la llamada.

En breve le comento de una persona que puso en venta su casa en 600 mil pesos y junto al

comprador, acudieron con el Notario Público para la cuestión de la compraventa y la

escrituración. El mismo hombre de leyes hizo trámites para rectificación de nombres y después

de dos meses todo estaba listo… bueno casi todo, porque el Notario exigió una puesta en común

porque quien vende exigía 600 mil pesos por la propiedad y el comprador pagaba 60 mil pesos.

Molestos por el cero en disputa, cada uno salió de la oficina y en menos de dos horas, el

celular del vendedor recibió una llamada de quien se identificó como el jefe de la plaza y no

podía permitir que a su familiar le vieran la cara de )(&%Jo por lo que exigía recibieran los 60

mil pesos… que quede en 50 o su familia sufre las consecuencias.

Llamadas como ésta han sucedido y continuarán porque algunos han aprendido a ganarse

de esa forma el dinero, bienes, etc.

Hombres y mujeres de la comunicación no han sido la excepción en el mundo y en

muchos casos quien amenaza es un emisario de algún nivel del gobierno, o por lo menos esa es

la versión, como recientemente sucedió en la capital del país, cuando una llamada telefónica con

clave lada de la región de Mexicali, amenazó al periódico capitalino Reforma.

El diario de circulación nacional, difundió el audio de una llamada recibida en sus

oficinas de quien dijo ser integrante del Cártel de Sinaloa, que con palabras altisonantes

amenazó con “volar el edificio del periódico… si no corrige y deja de difamar al presidente

Andrés Manuel López Obrador.”

La grabación sin duda es cierta, lo que se pudiera poner en duda, es al mensajero como

seguidor de AMLO, porque es muy factible se trate de un adversario del mismo presidente.

El audio continúa: “Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del

presidente de la República… por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya,

ya, sobrepasó la línea…” fue la expresión del sujeto, quien inicialmente se identificó como el

‘diputado federal de Lozoya’.

El hombre de la llamada amenazante exigió pasar su “mensaje” al Jefe de Redacción,

advirtiendo: “Dígale que no esté difamando al presidente de la República, que no esté

traicionando a la patria porque, si no, las oficinas de ahí de su… periódico las vamos a volar.

Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador, nomás para que se cuiden, es

en serio, ya están sobrepasando la línea’.

La teoría de la suplantación pudiera inferirse por la triste experiencia con la liberación del

Chapito en Culiacán y el encuentro concertado con la mamá del Chapo y el presidente, cuando

el tabasqueño fue a supervisar unos caminos vecinales por rumbos del Triángulo Dorado.

Es muy posible que sabiendo que el Diario Reforma no iba a quedarse callado con una

amenaza de esta envergadura, la propaganda “gratis” sería para el desprestigio de, a quien todo

parece salirle mal.

El periódico indicó que la llamada telefónica fue recibida luego de difundir un video de la

línea de tiempo con declaraciones del tabasqueño, pidiendo tomar con calma el tema del

COVID-19 pese a la evolución de contagios y muertes por el virus en el país.

En respuesta a la denuncia, en La Mañanera, el presidente López descalificó cualquier

acto violento y condenó cualquier amenaza que se haga “…hasta en nuestro nombre… Ya

sabemos que tenemos diferencias con Reforma, las vamos a seguir teniendo porque pensamos

distinto, ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y

son los que se oponen a la transformación porque quieren mantener el mismo régimen de

corrupción y de privilegios que imperó en México.”

Como podrá observar, AMLO no perdió ocasión y volvió a pegarle al periódico

tildándolos de ser “los más genuinos representantes del pensamiento conservador… quieren

mantener el mismo régimen de corrupción y privilegios…”

Contradictorio en su propia elocución, el tabasqueño insistió que en SU gobierno nadie

será censurado, pues no se va a actuar como antes, pues “…se garantizan libertades plenas, el

derecho a disentir, el derecho a la crítica”.

¿Usted le cree? Yo tampoco.