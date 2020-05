“NO HAY PROBLEMA SI NO APRUEBAN MI INICIATIVA” : AMLO

Me quedé con los ojos cuadrados cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay problema si la Cámara de Diputados no aprueba su iniciativa encaminada a reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para enfrentar la crisis económica y del coronavirus, ya que dentro de la misma ley hay márgenes para hacer reasignaciones.

Agregó que la pretensión con su iniciativa es que el Congreso conozca cómo va a enfrentar la crisis sanitaria y económica, dando atención prioritaria a los más necesitados y más pobres, dijo. Precisó que de hecho les está pidiendo a los legisladores su autorización para las reasignaciones y no endeudarnos. “Antes ni leían lo que les enviaban, ni debatían, son cuestiones políticas; si no se concreta no hay problema, tenemos márgen dentro de la ley para hacer los ajustes”, remarcó.

Pero la sorpresa para nosotros fue casi igual o mayor cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo (MORENA), dio a conocer la determinación de suspender la sesión extraordinaria de éste órgano legislativo del próximo martes 5 de mayo donde se debatiría la iniciativa presidencial.

Supuestamente ayer mismo por la mañana el líder de MORENA en San Fernando, Mario Delgado Carrillo, dijo que en atención a las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decidieron no convocar a la sesión extraordinaria del próximo martes , debido a que será la semana próxima el pico más alto de la pandemia.

Pero en lo personal creemos que es un tanto cuando apresurado por parte del Bloque de Contención en el Congreso de la Unión hablar de un “triunfo de la sociedad” el hecho de que la bancada de MORENA haya decidido posponer su solicitud de sesión extraordinaria para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero, pero, pero, al parecer el show time va a seguir dentro de dos semanas.

Los diputados y senadores del PAN, PRI, MC y PRD, sostuvieron una reunión presencial conjunta en el Senado, previa a la instalación de la Comisión Permanente y cuyo marco es indudable para nosotros que la pospuesta de la sesión extraordinaria fue el tema toral.

Con todo lo que estamos viendo creemos que el coronavirus vino a México a poner órden no en lo económico, pero si en lo político y social y prueba de ello es que por lo menos 21 de los 32 gobernadores del país, incluído CDMX, de diferentes partidos políticos, entre ellos Tamaulipas, los que están analizando la posibilidad de formar un bloque opositor y tomar la vía de un amparo colectivo contra el Pacto Fiscal Federal, como lo confirmaron al periódico El Financiero del DF fuentes partidistas de alto nivel.

El hecho no tiene precedentes, ya que para empezar el Pacto Federal vigente data de 40 años atrás, por lo que la molestia de los gobernadores es evidente y entendible, aunque a hasta ahora no hay un oficio o la firma de un acuerdo, si es un hecho que los mandatarios lo están pensando o venido analizando desde hace tiempo y no son pocos, algunos lo han hecho público y han hablado de la necesidad de un nuevo ordenamiento fiscal, dijeron sobre un documentos que circula en redes.

En ese escrito que aparece sin autoría se indica que la acción que analizan los gobernadores suspendería todo tipo de apoyo a la Federación por los próximos cuatro años y medio, para dedicar los ingresos que se recolectan en los estados en beneficio de las mismas entidades.

Son muchas las voces que de lejos y de cerca han lamentado que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su gobierno le esté apostando todo al petróleo, pese a las turbulencias del mercado que han parado de cabeza a varios países entre ellos a México y Estados Unidos, por el desplome del precio del petróleo que ha propiciado la OPEP. En el primer trimestre del 2020 PEMEX reportó una pérdida neta de 562.2 mil millones de pesos.

Por cierto el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Enrique Fajardo Dolci, dijo que ante la solicitud de la Secretaria de Salud (SSA) para que los estudiantes medicina regresen a hospitales para atender a pacientes con COVID-19, aseguró que la prioridad de la institución es proteger a los estudiantes, por lo que tendrían que dotarlos del equipo necesario y a partir de la primer quincena de mayo aquellos que deseen regresar a los hospitales lo podrán hacer de manera voluntaria.

Apuntó que los estudiantes ya estaban en los hospitales pero las mismas instituciones decidieron retirarlos, haciendo hincapié el director de la Facultad de Medicina que son alumnos del quinto año de la carrera, por lo que les faltan todavía dos años para ser médicos o médicas, pero tienen dos o tres semanas de estarlos capacitando en línea y también presencial en el Centro de Enseñanza

y Calificación de Aptitudes Médicas (CECAM) y el Centro de Simuladores.

Paralelamente los gobernadores panistas de la GOAN, están exigiendo al gobierno federal implementar un plan para reactivar al sector turístico, al ser éste uno de los principales afectados por la pandemia del COVID-19 pues 450 mil microempresas están en riesgo de cerrar.

Por medio de un video que postearon en su cuenta en la red social de Twitter, los mandatarios del Partido Acción Nacional explicaron que en México hay más de 800 mil cuartos de hotel y en pocos años México pasó a ser uno de los 10 países más visitados de todo el mundo, lo que permite que el 3.8 por ciento de los mexicanos tengan un empleo en actividades turísticas.

Cumple su palabra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y ya entregó en Tampico el segundo hospital COVID-19 de los ocho que se echó a cuestas construír en 7 municipios del estado, por cierto dos de ellos en Reynosa, 1 en Nuevo Laredo, Victoria, Mante y Altamira, bien, muy bien.

Es para nosotros la mar de interesante saber que la Licenciatura en Música que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la Facultad de Música y Artes “Mtro. Manuel Barroso Ramírez”, ubicada en el Centro Universitario Sur, no solamente forma profesionales con habilidades artísticas, “sino que también desarrolla la inteligencia emocional, la disciplina, la sensibilidad, la creatividad y la expresión propia”.

El plan de estudios está diseñado para proporcionar una formación musical integral con una acentuada a la ejecución instrumental de calidad. De esta manera el alumno desarrolla competencias teóricas, técnicas y creativas, para lograr un desempeño óptimo como instrumentista, arreglista o productor musical.

Consta de ocho períodos integrados por 64 materias divididas en núcleos de formación básica, disciplinaria y profesional.

La oferta académica instrumental incluye : violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, saxofón, clarinete, flauta transversal, fagot, trompeta, trombón, tuba, corno francés, piano, canto y percusiones.

Si estás interesado en conocer más sobre ésta licenciatura, infórmante mediante su página o bien mantente en contacto a través de las redes sociales de la Facultad de Música y Artes de la UAT. Suerte.

