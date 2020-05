LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Cambió La Vida En El Mundo, Lo Que Antes Se Podía Hacer, Ahora No, Las Reglas Son Otra, La Situación y La Circunstancia, Son Distintas, Sobre Todo En Lo Sanitario y Por Consecuencia, En Materia Económica…Hoy En Día, Aparte De La Problemática De Salud En El Mundo y Muy En Especial En Nuestro México y Tamaulipas, Todo Es Diferente…Las Circunstancias Impulsan Nuevas Formas y Un Nuevo Fondo. El Orden Mundial Se Alteró, La Adaptabilidad a Uno Nuevo, Es Inminente, No Hay De Otra…

EL VIRUS MALIGNO QUE AFECTA LA SALUD Mundial, puso Al Descubierto que Los Sistemas De Salud de Los Países Del Planeta, No Tienen Capacidad, Ni Conocimiento Que Sea Eficaz y Eficiente Para Enfrentar Una Enfermedad, Con Silencio y Lentitud Mortal. Mientras La Humanidad Enferma, Aunque Con Lentitud, La Naturaleza Sana. Sin Duda, El Llamado Para Dejar De Destruir Al Planeta, Es Claro y Rotundo…El Humano Tiene Limitaciones, La Naturaleza No. EL COVID-19 Ha Demostrado Al Máximo, Insignificancia De La Humanidad. Tratar de Jugar a Ser Dios, Es La Mas Grande y Mayor Estupidez Del Ser Humano Que No Aprende Que Lo Caro No Tiene Precio, Que No Lo Compra El Dinero…El Dinero Solo Sirve Para Comprar Lo Barato, Todo Aquello y Aquellos, Que Tienen Un Precio.

EL DESASTRE ECONOMICO QUE A NIVEL Mundial Se Vive, luego de que prácticamente se paralizaron Las Cadenas de Productividad, Descapitalizando Estados, Al Igual que Las Grandes Fortunas De Los Potentados Terrenales y que En Su Codicia y Ambición buscan reactivar La Economía Mundial, teóricamente esta bien, sólo que no debe ser a costa de las vidas de los mas desposeídos…Hacer comenzar a funcionar el engranaje de la productividad económica, debe ser, con responsabilidad y humanismo, dotando de las herramientas sanitarias, justas y adecuadas a la Clase Trabajadora Del Orbe, evitando así, mandar a millones y millones de humanos Al Matadero, cambiando vidas por riquezas efímeras, ya que todo humano, tarde o temprano morirá y no se llevará nada, se ira como llego. Sin Nada…

CREO QUE PARA VENCER AL COVID-19, La Humanidad, Con Diciplina y Humildad, Lo Puede Lograr Siguiendo Las Indicaciones Pertinentes De Los Estudiosos Del Tema, mientras que Los Trabajadores De La Salud En Lo General y En Lo Particular, hacen Su Mejor Esfuerzo, aun a costa De Asu Propia Vida, Para Salvar a La Humanidad De Tan Maligno CORONAVIRUS, Así Que Quédese En Casa y Si Tiene Que Salir, Salga La Mejor Protección, Tanto Divina, Como Humana a La Jungla Virulenta…

CREO QUE LA REACTIVACION ECONOMICA, mediante Las Cadenas Productivas de Todo Tipo En El Mundo, se tiene que hacer Con Responsabilidad y Sin Simulación. En México Se Quiere Que La Industria De La Maquila reanude actividades como si no pasara nada…Creo Que Lo Indicado es que Se Tomen Todas Las Medidas Pertinentes Sanitarias, desde el momento que se llega a la fuente de trabajo, antes de entrar, en ese primer filtro industrial, aparte del que se aplicó al iniciar su traslado en el transporte que los lleva a la planta industrial…Como Son Plantillas de Trabajadoras y Trabajadores, Diariamente se debe ocupar a la mitad de obreros y obreras, según la especialidad de trabajo que desempeñan y así exista Una Sana Distancia, independientemente de que una brigada sanitaria industrial bien equipada, cada determinado tiempo, cheque las condiciones de salud de esa fuerza laboral y así evitar cualquier tipo de contagio, sin que los que hagan el trabajo sanitario dejen de checarse también. Esta Mitad De Trabajadoras y Trabajadores podrían laborar Dos Turnos, y La Otra Mitad, Otros Dos Turnos Al Día Siguiente, sin lesiones salariales, sino todo lo contrario. Bueno en Teoría creo que ello podría ser funcional, espero que en la práctica también, El Ritmo De Productividad Sería Menor, pero dejaría de existir una paralización total que es mas negativa para la producción y la economía global y muy en especial, la familiar, creo que el ejemplo anterior se podría aplicar, en cualquier cadena de productividad, incluso En La Industria Sin Chimeneas que Tan Afectada está por esta Pandemia, Cuestión De Adaptar Servicios y Garantizar Estancias, con no mas de un 50 por ciento de ocupación para hacer conciencia De La Sana Distancia, Tanto De Los Prestadores De Servicios, como De La Clientela, Cliente que No Pase Un Riguroso Filtro Sanitario, El Rechazo Deberá Ser En Automático, La Clientela Con Derecho De Admisión Por Buena Salud, en determinados momentos deberá ser monitoreado por el bien del cliente y del negocio, en fin, lo anterior puede ser una ocurrencia, pero a lo mejor, a lo mejor no es algo tan descabellado y puede ser redondeado y mejorado para una reactivación económica paulatina, pero segura, ya vendrán tiempos mejores, donde todo podrá parecer igual, pero ya no será lo mismo. El Tapa Bocas, Creo Que Llego Para Quedarse, junto con La Incertidumbre Del Cus, Cus cuando se tenga que acudir a diversos centros de reunión. Lo Escamado Tardará Mucho Tiempo Para Alejarse, tanto Del Consciente, como Del Subconsciente del Humano, Aun Cuando La Cultura Del Valemadrismo Subsista, tal como pasa en muchos lugares de Nuestro México y Tamaulipas…Aunque Cuidado, No Por Mucho Madrugar Amanece Mas Temprano, No Debemos Tampoco Olvidar Los Rebotes De Las Famosas Dietas, primero muy modositos para bajar de peso, pero luego, al relajar la disciplina y la alimentación, los kilos que se perdieron en semanas, se ganan en muy pocos días y más…El Revote Del COVID-19 podría ser peor que lo que se padece ahora, ahora si que la moneda está en el aire, así que Confinamiento, Diciplina y nada de Relajar Todo Tipo de Medidas para Contener y luego Tratar de Acabar con este Nuevo CORONAVIRUS Denominado COVID-19, ASÍ QUE Gobiernos, Industriales y Empresarios, muy a las vivas, No Cambien Dinero Por Enfermedad y Muerte…

LAS MEXICANAS Y MEXICANOS, HOY Pagamos La Corrupción Que Los Gobiernos Neoliberales realizaron en El Sector Salud, Tanto Oficialmente, como Sindicalmente, La Estructura Sanitaria que dejaron está sumamente enferma, a falta de implementos, Tanto Humanos, Como De Equipo Médico, aparte de contar con instalaciones en deterioro y otras en abandono en calidad de cascarón. El Gobierno de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Hace Lo Que Puede y Debe, sin que ello le quite maquillaje a las cifras que maneja la oficialidad federal, pese a ello, si los resultados no son de excelencia, no son malos ni de lo peor. La Alergia a La Corrupción En El Gobierno De La Cuarta Transformación de México, Es Ya Una Ventaja, aun cuando no dejan de existir, uno que otro prietito en el arroz. El Presidente De La República, sobre La Marcha, por fuerza, tiene que modificar, Planes y Proyectos De Gobierno para solventar La Crisis Sanitaria y Económica que ya prácticamente se encuentra a plenitud, de no hacerlo, La Crisis Social y Política, solo es cuestión de tiempo. La Inercia Global y Los Zopilotes Neoliberales que Descapitalizaron Al Estado e Hipotecaron Al País, Como Animales Carroñeros pretenden cebarse del mas mínimo error Del Gobierno De La República Mexicana. La Información Privilegiada con La Que Cuenta El Titular Del Poder Ejecutivo Federal Será Su Mejor Instrumento Para Pacificar a Los Alzados De Cuello Blanco, que añoran El Neoliberalismo. Por Lo Pronto, La Representatividad Del Gran Capital de México, Ya Sabe a Lo Que Le Tira…

EN TAMAULIPAS, EL GOBIERNO FEDERAL, Al Igual que en otras entidades federativas norteñas, tiene que hacer algo efectivo y eficaz, ante La Autoridad Gringa para solventar la apertura de las cadenas productivas internacionales, Entre La Nación De La Hoja De Maple y El País Del Tío Sam, aparte de afrontar El Problema de Migrantes que Los Principales Municipios Fronterizos de Tijuana a Matamoros, ya que ello agudiza la problemática sanitaria, independientemente de una expulsión anárquica de deportados contaminados del COVID-19 que se convierten en un foco de infección, tanto para el residente mexicano, como para los propios migrantes que son un gran problema para Los Gobiernos Municipales y Estatales Fronterizos de Baja California a Tamaulipas. Esperamos Que El Tabasqueño No La Defeque en detrimento de los habitantes de Los Estados Fronterizos de México, con Gringolandia…

POR CIERTO, LOS GOBERNANTES ESTATALES que se aventaron la puntada de la creación de una nueva republica con Estados Mexicanos, mas tardaron en soltar su amenaza Con El Petate Del Muerto, rajándose de inmediato, parece que con mucha facilidad Los Doblaron, ya que ni tardos ni perezosos en una de esas reuniones patito, En El Puerto De Tampico, dejaron los Rayones y expresaron, lo que quisieron decir, pero subrayaron que Del Pacto Federal, No Se Salen…seguramente, a esos mandatarios el apretón de testículos fue doloroso que hasta a lo mejor tuvieron alguna visión sobre su futuro, no le extrañe si en la entidad federativa de esos Gobernadores, por lo que usted quiera y mande, se dan algunos interinatos, al igual que en otros Estados de Las República, si es por enfermedad o motivos personales, existe libertad, pero si la ausencia es por problemas de tipo legal, la cosa estará del cocol para los mandatarios estatales que llegasen a estar en esas circunstancias…

POR CIERTO, GERARDO PEÑA FLORES, Como Pastor de La Legislatura Tamaulipeca Del Poder Legislativo Del Estado, el pasado martes amarro que MoReNa, luego de prestarse para la autorización de un crédito de 4 mil 600 millones de pesos Al Gobierno De Tamaulipas, con la inasistencia de CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL y Dos de Sus Seguidores, ahora traten de dar vuelta a la tortilla, luego de la presión que ejerce La Dirigencia Nacional de MoReNa y El Propio ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, por cometer tan canalla falta de asistencia en El Pleno Del Congreso Del Estado De Tamaulipas, ahora pretendan enmendar la plana. La Hija de CARLOS CANTU ROSAS Olvido Que a Quien Dos Amos Sirve, Con Uno Queda Mal. Ahora Si Que En El Pecado Lleva La Penitencia. Por Lo Pronto EL TRUCO, Feliz y Contento con la travesura que hizo al interior del Bloque Legislativo Tamaulipeco de MoReNa…Aunque No Debe Confiarse, ya que La Cauda que Arrastra, no es nada pequeña y La Federación en Cualquier Momento Le Puede Dar Una De Pisotones que puede llegar a frustrar su futuro político en el mejor de los casos, Su Hermano VICENTE que se mueve por El Territorio Legislativo De La Federación, ya algo debe de saber o de escuchar, por las mismas anda El Senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, respecto a su persona y La De Su Hermano Gobernador…

CON ESE TIPO DE AMIGOS, NO SE Requieren Enemigos, El Presidente Del PAN Estatal EL CACHORRO, ahora si que demostró porque Le Dicen “el cachorro”, hablar de los hospitales que El Mandatario Tamaulipeco con visión se adelantó a construir en municipios estratégicos. Decir que se hacen con dinero del préstamo que autorizó El Poder Legislativo, Al Poder Ejecutivo Tamaulipeco, como que no checa fechas, quedando GERARDO PEÑA FLORES como La Chacha Legisladora Del Patrón Estatal. Por Cierto, GPF le hace “fuchi” a La Ley De Amnistía Federal, seguramente, a lo mejor piensa que alguno o alguna persona de esas que se encuentra tras las rejas, pueda en un momento dado llegar a rehacer su vida adecuadamente y en un momento dado se pueda meter en las lides de la política, llegando a ocupar puestos administrativos en cualquiera de Los Tres Niveles De Gobierno o De Representación Popular, llegando a ocupar curules locales o federales y en un descuido hasta le peguen “al gordo” de la política estatal o nacional…No Hay Que Olvidar Que Los Ex-Convictos o Ex-Convictas tienen también su corazoncito para dejar de vivir en el error, sobre todo si ya existen ejemplos…

LA AUTORIDAD MORAL DE LAS Y LOS Presidentes Municipales de Los 43 Municipios Tamaulipecos se refleja en obras y acciones para poder tomar medidas sanitarias en beneficio de Los Pueblos Que Gobiernan…El Confinamiento y El Uso Del Cubrebocas es La Mejor Señal. Sobre El Particular El Municipio de Nuevo Laredo, según la autoridad sanitaria de la federación, es de los mejores en el país por su condición geográfica, superando con mucho a sus iguales, sobre todo en importancia, tanto del Estado Tamaulipeco, como de Los Estados Fronterizos, al tiempo que se advierte que En Reynosa La Simulación será rebasada muy considerablemente por culpa de omisiones irresponsables…

PARA TERMINAR LA ENTREGA LE Digo que La Diputada Local, PILAR GOMEZ LEAL, El Síndico, LUIS TORRES ALIYAN, FERNANDO CAMPOS MARTINEZ Del ITACE, MIGUEL MANZUR PEDROZA y MARIO RAMOS, Desde ahora Son Algunos De Los Nombres Que Se Manejan para Suceder a XICOTENCATL GONZALEZ URESTI en La Presidencia Municipal de Ciudad Victoria…Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…