Definitivamente es en nuestra Entidad donde se sabe cómo se va evolucionando con respecto al COVID-19, por lo tanto las autoridades Estatales no se pueden sujetar a las disposiciones de la federación para levantar la cuarentena.

No es desobediencia, es ser responsable, es cuidar de la salud de todos los que habitan en Tamaulipas, por lo tanto es el Estado el que debe determinar cuándo se podrán reactivar todas las actividades.

Además, es un hecho que los de la federación ni siquiera dan a conocer las estadísticas correctas de infectados, decesos o recuperados del COVID 19 en tierras cuerudas, y no porque no los tengan sino porque quizá no les convenga pues el discurso que manejan desde la CDMX dista mucho de la realidad que acá se vive.

Es un hecho que los funcionarios de la 4T no están siendo claros, bueno, ni siquiera se ponen ellos de acuerdo en las cifras, el Presidente siempre tiene otros datos, mejor dicho, los que le convienen, y eso no ayuda en nada, sus falsas expectativas sobre el regreso a la normalidad pueden confundir a la sociedad y traer serios problemas al Estado.

Por lo tanto el levantamiento de la cuarentena en nuestra Entidad se dará cuando las autoridades estatales así lo determinen, no cuando la federación diga, la última palabra para seguir con el confinamiento o volver a la normalidad la dará el Comité Estatal de Salud y Seguridad después de un análisis.

El mismo gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ha reiterado que la prioridad es la salud de los tamaulipecos, igual lamenta las medidas que se han tomado para contener los contagios, pero son necesarios, como el hoy no circula o el cierre de establecimientos no prioritarios, es un hecho que todo es por el bien de los tamaulipecos.

“Hay que tomar en cuenta que no podemos bajar la guardia, yo sé que es una situación difícil, compleja pero no `podemos tomar la determinación de empezar abrir diferentes sectores si no se hace un análisis previo para evitar que la curva se siga incrementando, hay que tomar en cuenta que tenemos la vecindad con Estados Unidos, en especial con Texas, que sufrieron un brote adicional luego de que ellos decidieron abrir negocios y empresas, y no queremos que nos pase lo mismo” dijo ayer por la mañana el Gobernador Tamaulipeco.

Igual CABEZA DE VACA comento que desafortunadamente hubo una mala comunicación por parte de la federación pues no fueron claros y se crearon falsas expectativas y eso nos puede traer serios problemas cuando la gente piensa que ya puede salir sin cumplir los protocolos a la calle. La verdad tiene mucha razón el mandatario estatal pues es un hecho que cuando la gente se comienza a relajar antes de que se salga de la crisis se tienen complicaciones mayores.

La situación es crítica, el número de infectados y decesos por el COVID sigue en aumento, ya superamos el millar de contagios, la curva sigue a la alza, por lo tanto debemos hacer conciencia, no salir a la calle si no tenemos ninguna urgencia.

Ayudemos a las autoridades, protejámonos, pero igual colaboremos con las personas que tienen que salir a la calle para que nosotros nos quedemos en casa a cuidar de nuestra salud, como los repartidores, recolectores de desechos, personal bancario, servicios básicos y sobretodo los ángeles que están en primera línea, los trabajadores de todas las instituciones médicas, desde doctores, enfermeras, hasta camilleros e intendentes, pues si todos atendemos las recomendaciones ellos estarán menos expuestos.

POR FAVOR, si no tenemos nada urgente que hacer en la calle quedémonos en casa, si nos cuidamos en poco tiempo haremos nuestra vida habitual, de lo contrario la crisis se agravara, todo se colapsara y la recuperación no será a corto plazo. Las autoridades estatales serán las que marquen la pauta del cómo y cuándo saldremos de la cuarentena.

Mientras tanto todos debemos ser conscientes, atender las recomendaciones, es por nuestra salud y la de nuestros seres queridos.