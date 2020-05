Barcelona, España, 07 de Mayo 2020. Los jugadores del Barcelona dieron negativo en las pruebas del coronavirus que se realizaron ayer, de acuerdo con RAC1. 18 jugadores de la plantilla de Quique Setién más seis futbolistas del filial se hicieron los test, de mucosa y sangre, del Covid-19 en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Todos se encuentran en estado óptimo de salud.

Los azulgrana podrán comenzar, por lo tanto, mañana viernes los entrenamientos individuales como estaba previsto. La vuelta al trabajo será, además, progresiva, ya que los preparadores físicos alertan del riesgo de lesión tras estar tanto tiempo confinados. Las medidas de protección y prevención serán máximas.

Sólo falta un jugador azulgrana por someterse el test, Ousmane Dembélé, que no tiene ficha porque está de baja por lesión de larga duración, pero se lo hará en las próximas horas. La LFP no se lo proporcionó al no poder jugar.

LaLiga, no obstante, informará en la próximas horas de los resultados de forma oficial.