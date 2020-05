México, 21 de Mayo 2020.El portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, por medio de un video en sucuebnta de Instagranm, reveló que es uno de los jugadores del cuadro lagunero en haber dado positivo por coronavirus.

«Fue algo que llego a casa y me contagio, espero salir de esto, me siento bien. Me siento mal por mi familia más que por mi, me siento apenado, pido una disculpa pública, no es el ejemplo que debería de dar, no me debería de justificar pero tenia que hablar, no me justifico pero entiendo que esto puede pasar», reveló en la transmisión por sus redes sociales.