México, 20 de Mayo 2020. En Chivas hay buen ánimo luego de poco más de dos meses de cuarentena. Sin embargo, aún existe la incertidumbre de la posible reanudación de la Liga MX o en su defecto el dar por terminado el Clausura 2020.

Jesús Molina, capitán del Rebaño Sagrado, en videoconferencia de prensa, se mostró entusiasmado por volver a las canchas, sin embargo, mantiene la mesura y a la espera de la determinación por parte de las autoridades, sabe que lo que hay que priorizar es el tema de la salud.

Molina también expresó el cómo está su situación contractual y detalles de cómo ha sido el tema de la cuarentena en su caso personal, entre otras cosas.

Sobre su situación contractual

«La realidad es que son rumores la finalización de mi contrato, lo vengo leyendo desde hace un mes y medio, la realidad es que yo tengo año y medio de contrato más, estoy tranquilo y esperando a qué si se llega a hablar de renovación, yo encantado de terminar mi carrera acá».

Hay que ser fuertes mentalmente

«La situación por lo que estamos viviendo es algo fuera de lo normal, algo fuera de lo esperado, ha sido muy fuerte, el adaptarte a las circunstancias te van haciendo fuerte, pero hay modo de hablarle a los jóvenes,de apoyarles, de sobreponerse a esta situación, pero ya depende de cada uno».

No hay temor por volver a jugar con los protocolos

«El poder volver es algo que deseamos, siempre y cuando estén dadas las condiciones, temor no lo hay, estoy deseoso de volver, todos hemos sido cuidadosos y responsables y en lo personal creo que me he cuidado muy bien, he estado encerrado con la familia, he tenido necesidades básicas por cubrir, como ir por comida, pero el resto de los jugadores nos hemos cuidado bien».

Va a costar en el tema físico

«En lo físico nos puede costar mucho, pero no hemos descansado nada, creo que hemos sacado mucha ventaja en eso, el proceso de adaptación, el ritmo y la dinámica de juego la tomaremos en una o dos semanas, pero fuera de eso estamos muy bien».