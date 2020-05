Estados Unidos, 04 de Mayo 2020. Isael Silva es una de los mejores prospectos del básquetbol en Estados Unidos, con miras a ser jugador de la NBA. Por sus venas corre sangre mexicana, su padre nació en Sonora y su madre nació en territorio estadounidense, pero sus abuelos son de Michoacán.

Su amor por el deporte nació gracias a su padre: «Es algo que me enseñó mi papá desde joven, a tirar en la cancha, aquí en la casa. Me enamoré del juego, me encanta jugar, entrenar, hasta llegar a mi sueño que es jugar en la NBA».

«Me gustaría representar a México en campeonatos, pero si me llaman por los Estados Unidos, también lo quisiera hacer»

Isael, quien cursa su último año en la Jesuit Higschool de Sacramento, eligió ir a la Universidad de Stanford, en donde jugará a partir de noviembre de 2021.

«Lo que me gustó más es el programa de estudios de básquetbol, los coaches. Es como una cultura de familia y me miran como la cara del equipo y de la Universidad, como un niño que puede ser un ejemplo para los otros. Eso fue lo que me gustó de esa escuela y me van a ayudar con tener éxito en el juego y llegar a la NBA.Cuando esté ahí les voy a ayudar a ganar un Campeonato Nacional».

El estilo de juego de Silva fue lo que atrapó a los scoutings de Stanford, quienes lo describen como un jugador rápido con mayor juego ofensivo para un base y con potencial para llegar a la NBA, un sueño que el joven de 17 años tiene desde niño.

«A muchas universidades les gusta cómo muevo la pelota y me dicen que tengo ojos atrás de la cabeza. Creo que debo ponerme más fuerte, porque cuando llegas al nivel más alto, juegas contra hombres de 30 años, entonces debes ponerte fuerte para los golpes que te van a dar. Debo mejorar eso y seguir trabajando», explicó