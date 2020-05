Matamoros, Tamaulipas, 24 de Mayo de 2020.- Para frenar los contagios del coronavirus en Matamoros, el alcalde Mario Alberto López Hernández instruyó la sanitización de 10 colonias, en donde durante las últimas semanas se registraron 70 casos positivos, de los cuales, 13 se presentaron en la colonia Buenavista.

Al presentar el panorama epidemiológico del COVID-19 a los integrantes del Comité de Salud

Municipal en el que participan autoridades de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Coepris,

autoridades militares, municipales, entre otros, la secretaria de Salud Municipal, Nidia

Maldonado Ruiz mencionó que la movilidad de las personas sigue siendo el principal riesgo de

contagio.

Explicó que la semana del 10 al 16 de mayo fue una de la más álgida en cuanto a la cantidad

de casos positivos de COVID-19, esto porque se presentaron 70 casos, de los cuales 13 se

registraron en la colonia Buenavista; 12 en la zona Centro; en tanto que las colonias

Campestre del Río 1, Las Lomas, Las Palmas y Lázaro Cárdenas se registraron 6 en cada

una.

En las colonias México, Paseo Residencial, Privanzas y Villa Universidad sumaron 5 casos

cada una de ellas, en el periodo antes mencionado.

Maldonado Ruiz consideró que en esta ciudad aún no se llega a la curva más alta de la

epidemia, por este motivo exhortó a la población a continuar con las medidas sanitarias

recomendadas por las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno.

Por su parte el Presidente Municipal giró instrucciones al Secretario de Servicios Públicos

Municipales, Guillermo Villasana Velázquez y Myria Leal Guajardo, directora de Espacios

Públicos para que a la brevedad posible esas colonias sean desinfectadas.

Esas acciones se reforzarán con perifoneo, entrega de cubre bocas y sensibilización para que

las personas que no tengan actividad esencial en la calle, se abstengan de salir y así puedan

evitar contagiarse del letal coronavirus.

En la reunión del Comité de Salud Municipal se mencionó que los casos positivos de COVID19 se están presentando principalmente en personas cuyas edades fluctúan entre los 30 y los

59 años de edad.

El alcalde Mario Alberto López Hernández reiteró que no son tiempos de relajar las medidas

sanitarias, motivo por el cual pidió a los matamorenses que no tengan actividad esencial por

realizar en la calles de la ciudad, que se queden en casa.