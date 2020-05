Cd. Victoria, Tamaulipas, 22 de Mayo de 2020.- Propietarios de negocios de venta de comida se vieron obligados a cerrar sus remolques ante la advertencia del gobierno de Victoria de suspender de forma definitiva el permiso para trabajar.

Este viernes, los puestos ubicados del 7 Boulevard a Hidalgo, así como los aledañas al mercado Argüelles, amanecieron con sillas e implementos resguardados y sin comensales.

De acuerdo a uno de los comerciantes, el jueves por la mañana acudió personal del Municipio y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ha realizar la notificación de la medida.

Ante el temor de perder su fuente de ingreso, dijo que optaron por cerrar sus remolques y esperar a que la autoridad de salud les autorice la reapertura de los mismos.

«Tuvimos miedo que se llevaran los carretones con grúa y no nos quisimos arriesgar. Ya nos había dicho el municipio que no iba tener tolerancia si no cumplíamos con las medidas sanitarias por el virus» expresó.