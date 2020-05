Cd. VIictoria, Tamaulipas.- Tamaulipas registró 38 nuevos casos de

COVID-19 y 4 defunciones de pacientes crónicos no controlados, con los que

suman 1,547 positivos y 96 fallecimientos desde el inicio de la emergencia

sanitaria.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa quien señaló

que no respetar el confinamiento social ni la sana distancia, han sido los

principales factores por los que continúa incrementándose la cifra de contagios y

defunciones.

Las 4 defunciones se presentaron en pacientes positivos a la

enfermedad y se trata de una mujer de 65 años de Reynosa con antecedentes de

hipertensión arterial y diabetes mellitus; un hombre de 59 años de Matamoros que

padecía cirrosis hepática.

Un hombre de 71 años originario de Madero con hipertensión arterial, diabetes

mellitus y enfermedad renal crónica en hemodiálisis y finalmente, un hombre de 58

años de Matamoros, que padecía hipertensión arterial y diabetes no controladas.

La funcionaria estatal pidió a la población proteger a los adultos mayores, evitar

que salgan a la calle y mantener el control de las enfermedades crónicas, ya que

son los más vulnerables a sufrir complicaciones graves que pueden derivar en

fallecimientos.

Precisó que los 38 casos fueron confirmados en los siguientes municipios.

Reynosa 10

Nuevo Laredo 8

Matamoros 6

Victoria 4

Madero 3

Altamira 2

Río Bravo 2

Padilla 2

Tampico 1