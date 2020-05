Siempre si se pudo que un ingeniero civil oriundo del municipio de Madero y no un abogado con maestría en asuntos electorales, se convirtiera en Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la entidad.

Los representantes de algunos partidos políticos representados en el IETAM habían observado que el hombre

proveniente de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León, Juan de Dios Álvarez Ortiz, se quedara con la silla que dejó vacía el Mtro Juan Francisco Salazar Arteaga desde hace dos meses.

Desde hace tiempo, casi tras la llegada a la presidencia del IETAM del exfuncionario de la Junta Distrital Ejecutiva,

Juan José Ramos Charré, corrió la versión de que el funcionario de Nuevo León tenía el nombramiento en la bolsa y que solo era cuestión de que el Consejo General pudiera reunirse debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid19, para que le dieran el cargo, cosa que sucedió, luego de una sesión virtual en la que todos los integrantes del Consejo estuvieron de acuerdo y de manera inmediata le tomaron la protesta de rigor.

Se supone que el ingeniero civil, uno de los pocos que no le interesa el asunto de las obras públicas y de los contratos, si no es que, al único, trae toda la experiencia del mundo para hacer un buen papel en la Secretaría Ejecutiva, que, dicho sea de paso, siempre fue ocupada por abogados y buenos, que supieron hacer un papel de excelencia entre ellos Juan Esparza Ortiz.

Muchos le han deseado larga estancia al ingeniero civil en el cargo por el que protestó en esta semana, ya que, desde la perspectiva de algunos, la silla de esa área está entre maldita y salada, porque hubo secretarios Ejecutivos que apenas llegaron y debieron de irse, en tanto que otros, tuvieron que aguantar incertidumbre tras incertidumbre, porque desde fuera le trajeron ganas a la posición.

La garantía que ve el presidente el Consejo General Electoral en su nuevo secretario Ejecutivo es que llega con 12

procesos electorales como experiencia, seis de ellos como titular de un Consejo Distrital Electoral, situación que les identifica, porque Ramos Charré, también viene de un Consejo Distrital del INE, además, el ingeniero civil tiene más de 20 años en el INE.

Por cierto, para no decir que se requiere de un abogado en la secretaría Ejecutiva, el presidente del IETAM, comentó que el trabajo en esa área de articuladora de aquel que se realizan las otras áreas del Instituto, así que, si de articulación se trata, eso sí lo pude hacer alguien que no sea abogado.

Desde luego hay tiempo para que el nuevo funcionario se adecue a las necesidades del Instituto, porque el proceso electoral local del 2021 comenzará hasta el mes de septiembre y de aquí a entonces, en función de la experiencia que tiene, podría manejar todo al dedillo y hasta quitarle peso al trabajo del propio presidente del Consejo General Electoral.

Los otros.

Este martes comenzaron a trabajar los funcionarios federales con los estatales a fin construir un plan de activación para las actividades económicas, que podría ser gradual y en función de la disminución de casos de Covid19 en las entidades y el país.

Varios Gobernadores del país, entre ellos el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dialogaron con

secretarios del Gabinete Federal, como la titular de Gobernación Doña Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de

Economía Graciela Márquez Colín y la del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.

También los secretarios Arturo Herrera de Hacienda y Crédito Público, Marcelo Ebrard Casaubón de Relaciones

Exteriores, Esteban Moctezuma Barragán de Educación y el doctor Jorge Alcocer Varela. El Director General del

IMSS, Zoe Robledo Aburto y el del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Al igual que el Gobernador de Tamaulipas, participó en la conversación su homólogo de Yucatán, Mauricio Vila, ya que, su entidad también requiere con urgencia de la reactivación económica relacionada con el turismo.

Por cierto, ya que, de Gobernadores se trata, los del PAN, tienen en la carpeta de pendientes la revisión del Decreto a partir del cual se pondrá de nuevo en la calle a las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, por aquello de que, pudiera tener un aire de inconstitucionalidad.

El Decreto prevé que la participación del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, está vigente hasta marzo del 2024, es decir, ya cuándo esté a punto de terminar el sexenio del presidente, Don Andrés López Obrador.

Es positivo que haya diálogo en todas direcciones, porque será la única manera en que, los secretarios del Gabinete estatal lograrán mostrar libertad en el actuar y dejen de ser aplaudidores de las decisiones y las instrucciones que salen de su jefe Máximo.

El que no se queda en su casa y le busca tres pies al gato en esto de los contagios del Covid19 es el Senador de

Regeneración Nacional, Américo Villarreal, quien, al igual que algunos Diputados del mismo partido en el cuál anda, acuden de manera constante a las colonias de las periferias o a las comunidades rurales, para llevar despensas a los habitantes, según esto para colaborar en la alimentación de las familias en estos momentos de dificultades por la contingencia sanitaria provocada por el virus corona.

Quizá sea necesario que el subsecretario de Salud de la Federación mande un mensaje directo a los Legisladores del partido del gobierno, para que se queden en casa y dejen de poner el mal ejemplo a los ciudadanos, en aras de congraciarse con los ciudadanos para que vean en ellos a candidatos potenciales para cargos de elección popular en los proceso que vienen.

Otra preocupación que había, pero, entre el profesorado, quedó resuelta también esta semana y, es la del pago a los maestros de tiempo completo, porque, en forma paradójica, no les llegó completo, pero, ya dijo el oficial Mayor de la SEP, Héctor Garza González que está autorizado y que aparecerá en el cheque de la quincena que viene, esperándose que haya una disculpa para reparar el enojo de los profes.

Es la otra preocupación de la semana, porque la primera que tiene que ver con la educación, fue resuelta por el

Gobernador de la entidad, al dar a conocer que ya no habrá clases en los salones para terminar el ciclo escolar, sino que será en línea.