CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (11 de mayo de 2020).- La incapacidad demostrada por el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, y la falta de interés de sus diputados locales mantienen a los victorenses sumidos en un grave problema social derivado por la falta de agua potable y de voluntad política para darle solución, afirmó Ricardo Gaviño Cárdenas, presidente en Tamaulipas del Partido Verde Ecologista.

“En medio de la lamentable situación que estamos pasando por la pandemia del Covid-19 existe un tema igual de importante que sigue complicándose para los victorenses, la escasez de agua sigue reinando desde hace más de dos años y no hay autoridad responsable que de la cara para solucionar este vergonzoso problema”.

Si bien es cierto que el alcalde Xicoténcatl González Uresti recibió una Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en quiebra, también lo es el hecho de que ha mostrado una total incapacidad para dar solución a un problema que aqueja a decenas de miles de habitantes de la Capital tamaulipeca.

El alcalde prometió resolver el problema y actuar de forma inmediata si embargo la solución que han dado apenas en este año 2020 es abastecer con pipas algunas zonas de la Capital mientras que en otras se trabaja en la reposición de tubería obsoleta por la cual se desperdicia entre el 50 y 60 por ciento del agua potable según las propias autoridades, lo que representa un daño ecológico y social muy severo.

Gaviño Cárdenas resaltó tres puntos esenciales que impiden la solución al desabasto de agua potable: “el primero es la incapacidad del alcalde, el segundo es el desinterés mostrado por los legisladores locales Pilar Gómez Leal y Arturo Soto Avalos, quienes hace un año andaban en las calles buscando el voto y prometiendo la solución a la falta del vital líquido, y el tercero es la falta de voluntad del Estado”.

En Tamaulipas, dijo, no existe una concurrencia de ideas y acciones, pues mientras se pregona que la entidad es de las más importantes del país su Capital, Victoria, afronta un grave retraso en sus servicios públicos: “la verdad no puedo entender como la Capital de uno de los estados más importantes de México no pueda gozar de este servicio esencial, lo que demuestra un total desinterés de las autoridades”.