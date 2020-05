CIUDAD DE MÉXICO, 17 de Mayo de 2020.– El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población con hipertensión a extremar medidas de prevención y mantener su tratamiento ante la pandemia de COVID-19.

En el marco del Día Internacional de la Hipertensión Arterial, la especialista del IMSS, Gabriela Borrayo Sánchez, subrayó que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más frecuentes en los pacientes con el nuevo coronavirus.

En ese sentido, la coordinadora del programa Código Infarto señaló que los pacientes hipertensos deben cuidar su medicación y fortalecer las medidas de prevención para no requerir del ingreso a un hospital.

Pues “suspender la medicación podría causar una inestabilidad de la presión arterial y forzar un ingreso innecesario al servicio de urgencias”, indicó.

Recordó que las acciones preventivas para este tipo de derechohabientes son las mismas que para la población en general, así como quedarse en casa el mayor tiempo posible.

La cardióloga del Seguro Social dijo que este padecimiento es el factor de riesgo cardiovascular más común en la población a nivel mundial y la obesidad es su principal factor predisponente.

Señaló que el tratamiento no sólo son fármacos, sino que se deben incluir acciones que promuevan un estilo de vida saludable como caminar 30 minutos diarios, conservar un peso adecuado, alimentarse sanamente, no adicionar sal a la comida, evitar refrescos, no fumar ni consumir alcohol.