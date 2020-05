IMSS, ‘balconeos’

¿Quién está detrás de las indagatorias del IMSS-Tamaulipas y qué motivaciones indujeron el prematuro linchamiento mediático de dos de sus últimos ex delegados, con vínculos directos con el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, habida cuenta de que no es el Estado panista quién remueve los expedientes administrativos, sino el gobierno federal morenista?

Más aún: ¿por qué hasta ahora afloran presuntos actos de corrupción que involucran al ex candidato del PRI al Senado y ex Tesorero del gobierno estatal ‘geñista’, JOSÉ MANUEL ASSAD MONTELONGO y a ROBERTO ‘El Boby’ HERNÁNDEZ BÁEZ?

Quizá nunca afloren -si las hay- las motivaciones políticas de este feo “balconeo” de quienes presumiblemente se habrían servido con la cuchara grande durante su desempeño como Delegados del Instituto, pero más se va a sorprender cuando se entere que detrás del escarbadero de datos y expedientes, está un genio de las finanzas que en otros tiempos fue un brillante asesor contable de gobiernos y políticos priistas, hoy integrado en áreas estratégicas del Seguro Social.

Sea cual fueren -si las hay- las segundas intenciones del meticuloso “arqueo” contra las Administraciones de “El Güero” ASSAD y ‘Boby’ HERNÁNDEZ BAEZ, el “barredero” que se realiza en los archivos contables del IMSS suma puntos a favor de la flamantísima Delegada estatal, VELIA PATRICIA SILVA DELFÍN, quien está revitalizando la presencia del Instituto en Tamaulipas a través de acciones que no solamente “limpian” el rostro público del Seguro Social, sino que, también, están ‘humanizando’ la conducta del personal médico y de enfermería a sus derechohabientes.

… Parece un hecho que las indagatorias arrojarán otros nombres.

Esté preparado.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Gobierno Municipal informó que de acuerdo a las medidas para la contención y mitigación de la enfermedad COVID-19, que en este momento se encuentra en el pico más alto de propagación, los panteones privados y municipales por igual, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, por lo que se está exhortando a no acudir a los camposantos y permanecer en casa.

Esta restricción temporal se dicta como parte de las medidas para proteger a la población y evitar contagios masivos del Coronavirus SARS-CoV2, además, que por instrucciones de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, no se otorgarán permisos para vendedores semifijos y ambulantes de flores y artículos alusivos del Día de las Madres, para respetar el distanciamiento social estipulado.

En los panteones sólo se realizarán inhumaciones o cremaciones, permitiendo un máximo de diez personas por funeral, atendiendo las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de Salud, de las autoridades sanitarias del Gobierno Federal y Estatal, así como por acuerdo gubernamental del Ejecutivo del estado de Tamaulipas, cierre que incluye la fecha para la festividad del Día de las Madres.

Los panteones municipales: Sagrado Corazón, Lampacitos, San Pedro y Jardines del Recuerdo; los particulares: Valle de la Paz, Español, Guadalupano, y el Refugio; así como los camposantos ejidales: Rancho Grande, Escondida y Guerreño, continuarán cerrados durante estos días y su actividad se normalizará hasta que culmine la contingencia sanitaria y las autoridades de salud así lo ordenen.

CDV ENTREGA HOSPITALES

A propósito de Reynosa, en un provechoso recorrido por la frontera, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA entregó los 2 hospitales temporales COVID-19, con lo cual ya están en función los 8 construidos en 7 municipios del estado en 3 semanas aproximadamente.

También supervisó la entrega de paquetes de alimentos a residentes de la colonia El Anhelo, en total se estarán entregando este apoyo a más de 300 mil familias aproximadamente durante 3 meses consecutivos, abril, mayo y junio.

Mientras que en Matamoros, con frases que impactan como “No desafíes a la muerte. Quédate en Casa”, las autoridades de los tres niveles de gobierno buscan hacer conciencia en los ciudadanos que no acatan las recomendaciones sanitarias, entre ellas, el aislamiento, la sana distancia y no andar en las calles, si no tienen actividad esencial por realizar.

NIDIA MALDONADO RUIZ, secretaria de Salud Municipal explicó que los tres niveles de gobierno coordinados con diferentes instancias como con SEDENA, SEMAR, SAT y DIF impulsan esa campaña a nivel nacional buscando lograr la atención de los ciudadanos que no acatan las recomendaciones de quedarse en casa.

Las imágenes que reflejan cada uno de los carteles son fuertes, por ejemplo en la frase “Piensa en quienes dejarás solos. Quédate en Casa” aparecen dos pequeños que perdieron a sus padres a causa del mortal virus.

La imagen de un doctor debidamente protegido con goggles en sus ojos, cubrebocas, guantes, vistiendo overol y gorro en su cabeza identifica a la frase “Puede ser lo último que veas. Quédate en Casa”.

MALDONADO RUIZ dijo que el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ ha realizado un trabajo intenso para exhortar a los ciudadanos a que acaten las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud, sin embargo dijo, hay muchos ciudadanos que no cumplen las disposiciones y ponen en riesgo la salud de otras personas.

El Gobierno Municipal, dijo, ha brindado apoyos importantes al personal de clínicas y hospitales para proteger la salud de los trabajadores de la salud, pero la mejor forma de ayudar a los médicos y enfermeras, es no enfermándose, es protegiéndose y esto solamente se logra cumpliendo con las medidas sanitarias.

Desde otra perspectiva y en un apunte positivo y que habla de la excelente relación que cultiva la Delegación estatal del IMSS con los Ayuntamientos de Tamaulipas, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, hizo entrega de insumos al Hospital General del IMSS Zona 11, que ayudarán a la protección del coronavirus, los cuales fueron subsidiados con recursos de secretarios y directores del Municipio, el alcalde destacó que se prepara una segunda entrega a otra institución hospitalaria.

Junto con otros funcionarios municipales, el alcalde entregó de forma oficial los insumos al director del nosocomio, doctor ALEJANDRO SOTO VILLA, y personal médico, quienes agradecieron a las autoridades la importante donación.

El material médico consiste en 7 cajas de guantes de latex; 100 piezas cubrebocas N95; 500 piezas de zapatos desechables antiderrapantes; 90 piezas de overoles desechables; 50 piezas googles; 6 piezas de ambu; 140 piezas de gorros desechables; 50 piezas de sistema de aspiración endotraquial cerrado #14; 50 piezas de sistema de aspiracion endotraquial cerrado # 16; 4 equipos de sanitización manuales y 20 galones de líquido bactericida para sanitizar.

“Esto es producto de la aportación del mes de abril de los funcionarios municipales y su servidor, con la donación de sueldos que todos han hecho se juntó para comprar esta parte, nos quedan recursos para hacer otra donación a otros hospitales y ser solidarios”, dijo RIVAS CUÉLLAR.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.