LAREDO, Texas, 11 de Mayo de 2020.- A partir de enero de 2021, la Administración

Trump iniciará la construcción de un muro fronterizo (metálico) en una extensión de

14 millas al sureste de Laredo dentro del Sector Laredo de la Patrulla Fronteriza de

los Estados Unidos (USBP) en el condado de Webb, Texas.

El contrato es por de 275 millones de dólares.

Organismos civiles y congresistas federales han expresado su rechazo a la

barda metálica.

“El ineficaz muro fronterizo de la Administración Trump daña la vida silvestre,

sus hábitats y, lo más importante, mi comunidad. La gente del Distrito 28 del

Congreso de Texas me envió a Washington D.C. para ser un buen administrador de

los dólares de sus contribuyentes y proteger sus derechos, incluido el derecho a la

propiedad privada. Por eso voté en contra de la financiación del muro fronterizo a

principios de este año», dice el congresista Henry Cuellar.

“A principios de esta primavera, el senador de Nuevo México Martin Heinrich

y yo encabezamos una carta bicameral con otros 66 representantes, así como 25

senadores, para el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, el fiscal

general William Barr y el secretario de Defensa Mark Esper, instándolos a

detenerse. construcción de muros en curso en la frontera sur mientras Estados

Unidos responde a COVID-19. Para preservar la salud y el bienestar de nuestro

personal médico, las fuerzas del orden y las comunidades fronterizas, debemos

detener de inmediato la construcción de este muro fronterizo ineficaz y

derrochador”, detalla Cuellar.

Bajo el lema de “No Border Wall” (No al muro), un grupo de ciudadanos y

ambientalistas de Laredo, declararon estar listos para luchar en contra de esta

propuesta del gobierno federal estadounidense.

Sus planes son comenzar la construcción en enero de 2021, hasta que haya

disponibilidad de los terrenos (derechos de acceso). ¡¿Quién está listo para una

pelea?! Esto aún no ha terminado”, expresó Tricia Cortez, directora del Centro de

Estudio del Río Grande.

TRUMP DEMANDA A MONJAS

El Presidente Donald Trump demandó a monjas quienes mantienen el Hogar

de Niños del Sagrado Corazón.

Sus terrenos serán afectados por el propuesto muro fronterizo y ya han

tomado medidas contra el intento del gobierno federal de usar las tierras a lo largo

del río Bravo.

El canal de noticias en inglés KGNS, de Laredo, informó que la casa hogar

había recibido la notificación de los abogados del gobierno de Trump manifestando

su intención de demandar a las hermanas católicas que lo dirigen, para obtener

acceso a su tierra en la frontera.

Los miembros de la junta del orfanato dicen que las hermanas no quieren

pelear con el gobierno federal y están dispuestas a dar permiso con ciertas

condiciones, añadió la televisora.

“Les preocupan los daños causados por el equipo pesado y la pérdida de uso

de derechos de agua a su tierra. Ese muro puede tener un impacto negativo en el

acceso al río para su uso de los derechos de agua. Gracias a esos derechos de

agua, las monjas han podido ahorrar una tremenda cantidad de dinero que de otra

manera tendrían que pagar a la ciudad”, dijo Mercurio Martínez Jr a KGNS.

Está previsto que el caso se presente ante un juez federal en julio.

Martínez añadió que tiene la esperanza de que el gobierno federal acepte las

condiciones de la hermana para acceder a la encuesta. [