Hoy lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá la ampliación de

dos a cinco años del mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, el que

fue elegido el 2 de junio del 2019 para gobernar al estado solamente por dos años,

habiendo sido postulado como candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”,

conformada por MORENA, PT y PES. Será un fallo histórico que en buena medida

marcará el futuro de México.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado a la

Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de la famosa Ley Bonilla y a

través de un escrito establece que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdez,

como gobernador de Baja California, constituye un atentado a la democracia y su

convalidación representaría un precedente que debilite y vulnere el Estado

Democrático y de Derecho.

En el oficio que fuera recibido desde el jueves en la ponencia del Ministro José

Fernando Franco González Salas, quien tiene a su cargo el proyecto de resolución de

la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido Revolucionario Institucional,

en contra de la denominada Ley Bonilla, señaló que el Estado Mexicano estableció a

la democracia como columna vertebral de su régimen político, lo que implica que las

decisiones que corresponden al pueblo, sean tomadas en términos de sus derechos

políticos y procedimientos reconocidos para la expresión de la voluntad popular.

Moreno Cárdenas, con la representación del tricolor, recalcó que la Ley Bonilla

vulnera gravemente no solo el Derecho de la ciudadanía a emitir su voto libremente,

sino diversos principios fundamentales que garantizan el órden constitucional.

Destacó que como partido político nacional, el PRI ha acompañado la causa de la

democracia creando instituciones y fortaleciéndolas para consolidar un Estado de

Derecho fuerte e inviolable y además manifestó su confianza en la SCJN como

guardián del órden y el derecho, por lo que exhortó a los ministros a hacer valer su

independencia judicial y declarar la anticonstitucionalidad de la Ley Bonilla.

Por separado el coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano (PMC),

Clemente Castañeda, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “debe ser

un muro de contención contra la aspiración antidemocrática de MORENA”; a la vez el

PRD pidió que los Ministros actúen con independencia, imparcialidad y autonomía.

Ambos dirigentes pidieron a la SCJN que su sentencia ratifique que el período de

gobierno de Jaime Bonilla, en Baja California, que ya fue diputado federal y senador,

debe ser solamente de dos años , con el fín de reafirmar el órden constitucional.

Clemente Castañeda remarcó que la Corte “debe ser un muro de contención contra la

aspiración antidemocrática de MORENA, que pretende extender por cinco años la

Administración de Bonilla, el que en junio cumple sus primeros 70 años.

“Hoy más que nunca la Suprema Corte debe hacer valer su autonomía e

independencia. Confiamos que su resolución ponga fín al intento aprobioso de un

gobernante para perpetuarse en el poder”, remarcó.

Cabe señalar que el Secretario de Gobierno de Bonilla, Amador Rodríguez Lozano,

asegura que sea cual sea la decisión de la SCJN será respetada por el gobernador de

BC. Hizo hincapié en que los más beneficiados con un gobierno de mayor extensión

serán los ciudadanos.

Según Raúl Picard, vocero de la Concamin, cinco de cada 10 empresas cerrarán

definitivamente ante el confinamiento y el paro de actividades “no esenciales”, como

se alertó en el Cuarto Informe de la Industria Mexicana, por el COVID-19.

Reveló que debido a la pandemia seis de cada 10 empresas tienen deterioro en sus

ventas, el 52% redujo su personal y el 58 reporta disminución en trámites de

cobranza.

Por cierto diputados y líderes del PRD ya presentaron ante la CNDH una queja en

contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y el director del IMSS, Zoé

Robledo, por no proporcionar el equipo de seguridad necesario para el personal

médico que combate la pandemia del coronavirus covid-19; negarles

sistemáticamente la prueba de detección de esa enfermedad y la omisión de

entregarles el bono de infecto-contagiosidad.

En la queja promovida por la diputada federal Frida Esparza Márquez y la dirigente

Adiana Díaz Contreras, ambas de filiación perredista, establecen que con esa

conducta se viola sistemáticamente los derechos humanos y laborales de los

trabajadores del sector salud.

En la querella entregada el 7 de mayo ante la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH) se establece que también esa misma situación la enfrenta personal

de diversos nosocomios del IMSS en el país, lo que denota la “negligencia” con que se

pone en riesgo al personal médico.

Sabemos que la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, es una persona

muy preparada al grado de dar clases en la UNAM y el Instituto Tecnológico de

Monterrey, pero además es Doctora en Historia Económica por la Unversidad de

Harvard, entre otras cosas, por lo que realmente es de lamentarse que durante su

participación en la mañanera, con el presidente detrás de ella le haya entrado el

pánico escénico, lo que no le permitió leer correctamente una cifra que tenía la vista,

pero el mandatario se hizo el desentendido. Es indudable que el hecho llamó la

atención a nivel internacional, más que nada por ser parte del gabinete del Presidente

López Obrador.

Pero, igual de interesante nos parece el caso de que haya sido bloqueado por You

Tube el video que López Obrador subió por la mañana con motivo del Día de las

Madres, ya que en el mensaje incluyó la canción “Amor Eterno” de Juan Gabriel, por

violar los derechos del autor, como lo hizo saber en el mismo video la empresa Sony

Music Entertainment (SME). El problema fue resuelto por la vía del fast track y el

mismo video fue subido nuevamente. Pero la nota ya le había dado la vuelta al

mundo. Andará tan bajo así el gabinete del presidente.

Por cierto la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha promovido la incursión

de estudiantes de diferentes áreas en proyectos de investigación que se realizan en

la entidad, esto con el propósito de incentivar la cultura de la investigación científica

entre los jóvenes de ésta Universidad.

De esta forma estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT,

concluyeron sus estudios de Licenciatura con la realización de trabajos de tesis, en

los cuales abordaron diferentes características y propiedades de las razas de maíz

nativas de Tamaulipas.

El alumno Roberto Vela Osorio en su tesis “Variabilidad morfológica de maíces de la

raza Ratón evaluadas en Guemez, Tamaulipas”, analizó la viriabilidad existente en

poblaciones nativas de maíz pertenecientes a la raza Ratón, originarias de

Tamaulipas.

Esto con el fín de mostrar la diversidad intra e inter poblacional, lo que permitirá

detectar el abanico de morfotipos que presentan caracteres agronómicos de interés

que puedan utilizarse en un programa de mejoramiento, sobre todo para tolerancia a

las altas temperaturas que prevalencen en el centro del estado. Y vamos por más.

