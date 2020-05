Esto es lo que dice tu signo para este miércoles 13 de mayo del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ¡Atención! sus respuestas impulsivas pondrán en peligro una negociación. Amor: querrá llamar la atención de alguien pero mantendrá la distancia. Anímese.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: celebran sus ideas pero no consigue llevarlas a la práctica. Llega el socio ideal. Amor: le cautivará alguien que se muestra sin prejuicios. Iniciará un romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: habrá situaciones desafortunadas pero las resolverá con métodos audaces. Amor: se empecina en no cerrar heridas con una ex pareja. Conviene hacerlo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: día propicio para obtener una definición en temas de herencias familiares. Amor: cambio de planes por dudas infundadas. Hable con el corazón dispuesto a perdonar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará la decisión correcta en el momento justo. Su audacia atraerá más ganancias. Amor: su pareja espera una definición desde hace tiempo; calma, lo hará bien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: así como le gusta criticar, odia que lo hagan con usted; busque el equilibrio. Amor: todo marchará bien pero falta algo de sensualidad; deje de lado lo intelectual.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y noticias: no hallará relación entre el dinero que le ofrecen y la tarea por realizar. Amor: no discuta. Conviene no tomar decisiones precipitadas o terminará perjudicado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y noticias: su olfato le dice que uno de sus negocios será desarrollado. Nuevo horizonte. Amor: no se deslumbra fácilmente pero hoy caerá seducido por una persona.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: observa trampas que hacen algunos pero su trabajo será reconocido. Amor: se entregará a sensual juego y con fuerte seducción, cautivará a su pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: recibe interesante propuesta pero necesitará leer bien la letra chica. Amor: su pareja le demostrará con ternura que su actitud es dura y conflictiva.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: los negocios familiares serán la fuente de conflictos; preserve su autonomía. Amor: descubrirá que siendo espontáneo le acercará a la persona que le atrae.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se anticipa a los cambios y evita quedar fuera de competencia. Posición favorable. Amor: su actitud esquiva ocultará un fogoso interior que será mejor compartir.