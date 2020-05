Aunque el asunto de las energías renovables ha dado espacios para el debate en todas dimensiones, un hecho es

innegable, la infraestructura que ya existe para aprovechar la luz solar y el aire como alternativas para abastecer de energía eléctrica a la población y a las empresas.

Desde luego, si la mayoría está en contra del formato que establezca el Gobierno de la República a través de la

Comisión Federal de Electricidad, los mexicanos tienen una opción grandiosa de demostrar que el presente y futuro para alimentar a los hogares y los negocios de la materia básica denominada electricidad, pueden llenar los techos de sus viviendas y sus empresas de penales solares y generar una gran parte de los kilowatts necesarios.

En esta capital como en muchas ciudades del país existen personas que tienen conflictos con el abastecedor de luz eléctrica del país y, una forma de sacudirse el coraje, fue, en cuánto apareció la alternativa de generar su propia energía ya sea con el aprovechamiento de la luz solar o el aire, no vacilaron en implementar los sistemas necesarios para, convertirse en usuarios de poco consumo o bien, tener kilowatts a su favor, porque la demanda de sus hogares o negocios, no es tal, que usen toda la energía que producen.

Esta forma de confrontar a la empresa paraestatal, puede ser un gran ejemplo de cómo, los mexicanos pueden

cobrarle a la CFE por energía que produzcan, en vez de pagarle la energía que se aplica a través de los medidores

que se encargan de llevar un conteo de los kilowatts usados.

Desde luego, ello abre una ventana de oportunidad para las empresas que venden y colocan celas solares, incluso, sin entrar en confrontaciones con el Gobierno Federal por aquello de que pudieran pensar en una intensión de desplazamiento a la abastecedora natural de energía eléctrica.

Los comercializadores de paneles solares, podrían mejorar su participación en el mercado de las energía limpias, con el solo hecho de anunciarse como eso, que en los hogares o las empresas se podrá producir energía casi para todas

las actividad y sin tener que quemar petróleo, gas o miles de millones de litro de agua que se deben de sacar de las preas para que funcionen las hidroeléctricas.

Dueños de negocios en Ciudad Victoria, como en más ciudades de la entidad, se sienten orgullosos de la forma en que dejaron de depender del gobierno Federal para tener luz, aunque se quedan con medio coraje, porque al crecer la familia y los hijos salen de los hogares, estos, por necesidades de educación o de trabajo, tienen que emigrar a otras ciudades del país, en las cuales se convertirán en usuarios de energía que no son renovables.

El asunto es que llevan bien aprendida la lección con sus padres, por tanto, en cuanto encuentren la oportunidad de incorporar las energía limpias, como la luz sola, lo harán, porque en sus hogares así lo vieron.

Respecto a los costos para la instalación de un sistema de paneles solares en las viviendas, desde luego que, ya no es tan caro como sucedió con las primeras conversiones de energía proveniente del uso del petróleo a energías limpias, situación de la que puede dar cuenta la recién graduada den ingeniería de Desarrollo Sustentable, Rocío Peña Nahle, hija de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y cuyo hecho le costó infinidad de comentarios negativos a la funcionaria del Gabinete.

Desde luego, es un asunto de lógica e ilógica, porque la joven le echó todas las ganas del mundo para especializarse en las energías que vienen y su madre, por acatar una instrucción de la autoridad Federal, debió de ponerse en contra de las energías limpias.

El tema ha dado para generar posicionamientos y establecer hasta líneas de acción, entre las que podría quedar esto de que, los mexicanos comiencen a instalar sus propios generadores de energía eléctrica, con la idea de que, en un futuro cercano, sean menos quienes tienen que pagar por la luz al Gobierno Federal.

El tiempo dará la razón a quien la tenga ahora, bajo la premisa de que, quizá el gas producto de los yacimientos que México tiene en el subsuelo y en el fondo marino deje de usarse para producir energía, pero, la demanda de

electricidad crecerá siempre, máxime si se piensa en la reconversión del transporte particular y de pasajeros, que la involucra cada vez más en el escenario de la movilidad y la productividad del país.

Que dentro de un tiempo los vehículos eléctricos sustituyan a los de gasolina, aquellas personas que generen su

propia electricidad ya no tendrán que pensar en acudir a las gasolineras, sino instalar una toma para suministrar

aquella que ellos mismos producen, limpia y casi gratis, porque proviene del sol.

Cuando una gran parte de los hogares mexicanos y los negocios brillen con su propia luz, se habrá consumado una de las acciones que dejarán enseñanza para siempre a las autoridades federales.

Por cierto, hace unos días se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una conferencia impartida por la doctora Yolanda Villegas González, sobre el Panorama del sector energético en México y Tamaulipas.

En ella tocó temas como las energías eléctrica y renovable, transferencia de tecnología, política de gas natural, el uso y ocupación superficial de tierras y la armonización de la regularización de los órganos reguladores.

Interesante por donde quiera que se viera, fue el asunto relacionado con la política de almacenamiento electrónico a través de fuentes renovables y que se liga a la propuesta de que, los mexicanos pueden generar su propia electricidad, en el momento que decida colocar paneles solares

Los otros.

El virus corona anda bien metido en la política tamaulipeca, al grado que, allá en Nuevo Laredo existe la versión de que, en su afán por estar en la mente de los ciudadanos, el Senador Américo Villarreal Anaya a quien consideran como portador del patógeno, pudo ocasionar que varias personas que estuvieron en contacto con él pueda ser portadores.

Claro, la posibilidad es remota, porque el Senador, que además el doctor de profesión y especialista en cardiología sabe a la perfección los riesgos y a partir de ello moverse en medio de precauciones extremas.

En el mismo tenor de la política y la pandemia, esta semana, las actividades en las Comisiones Legislativas, podrían realizar, al igual que la sesión ordinaria del miércoles, con mayores garantías, porque todo el Palacio Legislativo fue sanitizado y al parecer, no una, sino dos veces, en virtud de un presunto caso positivo en uno de los funcionarios.

Ello propició que varios legisladores, en especial aquello que andan en campaña para las elecciones del año que

viene, se hicieran la prueba del Covid19 y dar a conocer el resultado, para que sus intensiones políticas no se vean afectadas por el virus corona, entre ellos el Diputado Rigoberto Ramos Ordoñez, quien pretende gobernar el municipio de Reynosa en el 2021, postulado por su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional.