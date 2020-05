España, 28 de Mayo 2020. El mediocampista mexicano Héctor Herrera compareció ante los medios de comunicación a través de una conferencia de prensa remota, donde el exfutbolista del Porto reveló que no le preocupa la falta de minutos con miras a futuro en el Atlético de Madrid.

Ambiente artificial: «Poner un sonido para imaginar que hay afición apoyando puede ser buena idea, pero va a ser complicado la vuelta sin la gente. A mí me da igual, si ponen sonido o no, lo que me hace ilusión es jugar, competir y que vuelva el ambiente del fútbol sea como sea».

Desnaturalizar la Liga por jugar sin público: «Va a ser difícil la vuelta sin el apoyo de la gente, pero cada equipo y cada entrenador tratarán de buscar esa motivación para no notar esas diferencias. Es fútbol y tienes que adaptarte a las circunstancias».

[📡🎥] #ATMFLASH

🇲🇽 El mexicano @HHerreramex atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras el entrenamiento de hoy. 🎙 "Todos los partidos son importantes y el primero de ellos es ante el @AthleticClub". 💪🏼 #VolverEsGanar

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/pqPmsgnKTy — Atlético de Madrid (@Atleti) May 28, 2020

-Está teniendo menos minutos de lo esperado. ¿Se replantea el futuro en el Atlético?: «Tener menos minutos no me hace sentir ni menos ni más importante. Es verdad que uno quiere siempre jugar ser protagonista y estar bien. Yo trabajo día a día para estar lo mejor posible y ser una opción. Hay cosas que no dependen de mí y toca seguir esperando mi oportunidad, como siempre he hecho. Mi futuro está aquí, tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea ser protagonista e importante. Vivo el presente».

Mayor aprendizaje del confinamiento:«Los momentos que pude compartir con mi familia. Valorar las cosas que tenemos, sea mucho o poco hay que valorarlo. Hay cosas que haces a diario, como venir a entrenar y bromear, no te das cuenta de los lindos momentos hasta que pasas una situación como esta».

¿Sienten una presión extra por la obligación de entrar en Champions?«Estamos centrados en nuestro objetivo y presión siempre hay. Hay que ir paso a paso y podemos llegar a nuestro objetivo. El club se preocupa por ello, nosotros somos parte importante para conseguir los objetivos».