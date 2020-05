LAREDO, Texas, 1 de mayo 2020.- Será hatsa el próximo 20 de mayo cuando

mexicanos y residentes fronterizos con Visa Laser podrán cruzar a territorio

estadounidense, fecha en que vencen las restricciones en viajes no esenciales,

informó hoy aquí Rick Pauza, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza.

Este viernes, se reactividades las actividades comerciales en el estado de

Texas pero bajo medidas de salubridad por el Covid-19, principalmente para los

ciudadanos estadounidenses.

La Cónsul General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, Kathryn

Flachsbart publicó en redes sociales un video mensaje en donde exhorta a los

estadounidenses a no cruzar al lado mexicanos salvo casos expcecionales.

Pidió a los residentes fronterizos mexicanos mantener el “aislamiento en

casa” hasta el próximo 20 de mayo.

Quienes puede realizar el cruce internacional son aquellas personas por

motivos de trabajo esencial en Estados Unidos; aquellos que vienen a la Unión

Americana como parte de personal de emergencia o por razones de salud pública.

Persona relacionadas con el comercio transfronterizo lícito; aquellos en viaje

oficial de gobierno o diplomático; y miembros de las Fuerzas Armadas de Estados

Unidos, sus cónyuges e hijos que regresan hacia Estados Unidos; e individuos que

viajan por motivos relacionados a las fuerzas armadas o sus operaciones.

Algunos comercios minoristas y centros comerciales (Mall) de Laredo, Texas,

Abrieron sus puertas pero sólo pueden trabajar a un 25 por ciento de su

capacidad para evitar aglomeraciones.

Los clientes deberán usa cubrebocas y no llevar niños así como mujeres

embarazadas.

Los puentes internacionales Puerta a ls Américas, Juárez-Lincoln y

Solidaridad-Colombia registraron un ligero incremento al tránsito interfronterizo de

peatones, vehículos ligeros, camiones cargueros y autobuses de pasajeros.

SON 16 FALLECIMIENTOS

A la fecha, ewn esta sureña ciudad texana, han fallecido 16 personas como

consecuencia del Covid-19.

La estadística indica un total de 2 mil 97 personas han sido evaluadas, 1 mil

398 de esas pruebas han resultado negativas, 349 han resultado positivas, 350

resultados de pruebas están pendientes, 102 personas se han recuperado, 17

permanecen hospitalizadas y 16 han muerto.

RECLUSOS INFECTADOS

Martín Cuellar, Sheriff de Laredo, reporta 11 reclusos infectados con

Coronavirus en .a Cárcel del Condado de Webb y en las prisiones Texas se

registraron 1 mil 50 enfermos por la pandemia.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas refiere 381 empleados entre

personal de carceleros y administrativos, que han dado positivos a esta enfermedad

y muchos están en cuarentena.

Desde mediados de marzo a la fecha se han registrado cinco muertes de

empleados y 12 presos a causa del Covi-19, ninguno de ellos en Laredo.

También se informó que un total de 46 empleados y 156 prisioneros se han

logrado recuperar.

No obstante, hay 14 muertes adicionales bajo investigación con autopsias

pendientes para determinar si están relacionadas con el virus.

Además, hay 19 mil 598 reos en restricción médica porque tuvieron contacto

con un paciente positivo, sea empleado o bien otro recluso.