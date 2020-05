Cd. Victoria, Tamaulipas (12 de mayo de 2020).- Actualmente, el Congreso del Estado guarda varias iniciativas federales, entre estas figura la reforma al artículo cuarto de la Constitución, que ha pesar de que ha habido tiempo suficiente no se han sacado.

Edna Rivera López, coordinadora de la fracción legislativa de MORENA, dijo, que se trata de tres iniciativas, dos ya se notificaron en la correspondencia que se entrega al pleno, que son la de la revocación de mandato y la no condonación de impuestos, y la otra que está en Oficialía de Partes del Congreso, es la reforma al artículo cuarto constitucional.

Las leyes,refiere, no se han sometido a votación en el pleno legislativo local, pero a nivel nacional ya lograron ser aprobadas por 17 legislaturas estatales, por lo que ya son válidas.

Dice que no es necesaria la aprobación en Tamaulipas porque ya se aprobaron en otros Estados, y a pesar de la negativa de la mayoría del PAN ya son leyes, aunque siguen detenidas en este Congreso.

Las iniciativas, refiere, permanecen en la congeladora “a pesar de que yo solicité en el pleno que se sometieran a discusión.

En cambio, añade, las que apoya la mayoría panista en el Congreso se promueven de inmediato como la de la línea de crédito de 4 mil 500 millones de pesos.

Por ello censuró la actitud de los legisladores del grupo mayoritario al asegurar que la suspensión temporal de sesiones por el Covid-19 no es la causa que detiene a las iniciativas, ya que algunas llegaron desde diciembre pasado.